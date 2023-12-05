عاجل.. توضيح من التأمينات بشأن نقل وتسجيل العمال الأجانب

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تفاعلت التأمينات الاجتماعية، مع تساؤلات واستفسارات بشأن نقل العمال الأجانب من شركة لأخرى.

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد بشأن تأثر العمال الأجانب في حال نقل ملكية السجل التجاري وفتح سجل جديد.





نقل سجل تجاري

العودة لنظام التأمينات



التحقق من اشتراك التأمينات



صرف معاش التأمينات



موعد صرف المعاشات



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وأجابت التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء"، في منصة إكس بقولها: "وعليكم السلام ورحمه الله و بركاته , يتم تسجيل / استبعاد / نقل المشتركين الغير سعوديين استباقياً حسب البيانات الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".وكانت المؤسسة العامة للتأمينات، قد أكدت أنه في حال عودة المواطن في حالة المتقاعد المبكر، إلى عمل خاضع لنظام التأمينات وكان عمره عند العودة إلى العمل أقل من الستين فإنه يخضع للنظام إلزاميًّا ويوقف صرف معاشه.جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه: "أنا متقاعد أستلم راتب من التأمينات هل أستطيع أتوظف وظيفه تسجيل في التأمينات؟ وهل تتعرض مع الراتب التقاعدي؟".وأجابت التأمينات، بقولها عبر حساب العناية بالعملاء "حياك الله, في حال عودة المتقاعد مبكر إلى عمل خاضع لنظام التأمينات وكان عمره عند العودة إلى العمل أقل من الستين فانه يخضع للنظام إلزاميًّا ويوقف صرف معاشه ، ومرفق لكم حالات تسجيل المشترك (قبل/بعد) بلوغه سن 60 ".أيضا أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك للمستفيدين ومشتركي أنظمة التأمينات والتقاعد.جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم سجلتني الشركه بالتأمينات بعدما أكملت شهرين عندهم بتاريخ أول يوم باشرت العمل وطالع عندي مدة الاشتراك ٢٩ يوما ومفروض ٦٠ يوما.. ما المشكلة؟".وأجابت التأمينات عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: "يمكنك التحقق من حالة الاشتراك باستخدام الرابط التالي " اضغط هنا ".وأضافت التأمينات: "كما يمكنك التسجيل والدخول لحسابك الرسمي في التأمينات الاجتماعية عبر الرابط " اضغط هنا ".وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت اليوم، صرف المعاش لعملاء نظام التأمينات اليوم الخميس.وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "سيتم الإيداع بتاريخ اليوم لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية، يرجى الانتظار حتى نهاية اليوم، وفي حال عدم الإيداع يمكنك التواصل معنا مجددًا".ويتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.في حين تصرف التأمينات المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي.وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.

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