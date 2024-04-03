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عاجل.. توجيه مهم من حساب المواطن لمن لم تنزل له دفعة أبريل حتى اللحظة

حساب المواطن - ريال - الراتب
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع العديد من التساؤلات والاستفسارات من قبل المواطنين حول عدم نزول الدفعة في حسابهم حتى هذه اللحظة، بالرغم من إعلان البرنامج عن إيداع دفعة شهر أبريل قبل ساعات.اضافة اعلان

تنبيه من حساب المواطن بشأن دفعة أبريل:


وكان العديد من الأشخاص والكثير من الأسئلة والاستفسارات تتساءل عن عدم نزول الدفعة في حسابهم حتى الآن حيث أرسل أحد المواطنين سؤالا يقول فيه :" لحد الآن ما نزل حساب المواطن".
وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين بالقول :" بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" أبريل " وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء، وبإمكانك التوجه إلى حسابك والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول.. الدفعات المالية".

إيداع الدفعة 77 في حساب المواطن :


وقبل ساعات أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

دفعة أبريل في حساب المواطن:


وكان حساب المواطن قد أعلن في أواخر الشهر الماضي أنه تقرر تقديم إيداع الدفعة 77 للمستحقين المكتملة طلباتهم في البرنامج لتكون اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024م.
وأوضح أنه هذا جاء نظراً لتزامن موعد إيداع دفعة شهر أبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقبل الإعلان عن موعد الإيداع كان البرنامج قد أصدر نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر أبريل 2024)، موجها المستفيدين للتحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟


فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
- طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.

المستهدفون من حساب المواطن:


1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


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