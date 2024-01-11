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عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن نقل المديونية من بنك لآخر؟

صندوق التنمية العقاري
أرشيفية
أ أ
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع سؤال من قبل أحد المواطنين يتساءل فيه عن كيفية نقل المديونية من بنك لآخر.

نقل المديونية من بنك لآخر:اضافة اعلان


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "ودي أنقل المديونية من بنك الراجحي إلى بنك الجزيرة أو إنماء.. كيف الطريقة؟" .

وجاء الرد من العناية بالمستفيدين بالقول  : "عزيزي المستفيد..  يمكنكم حالياً الاستفادة من برامج نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني على منتج شراء وحدة جاهزة من السوق ومنتج البناء الذاتي المكتمل البناء".

وأوضح أنه مع العلم لا يشمل منتج البيع على الخارطة ومنتج التمويل القائم و المستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين".

الحصول على شقة من الصندوق العقاري:

أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين في وقت سابق، على استفسار من قبل شخص يسأل عن أحقيته في الحصول على شقة بالرغم أنه اشترى واحدة من آخر كان قد حصل عليها من الصندوق العقاري.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا اشتريت شقة تمليك قبل النظام الجديد من شخص أخذ الشقة من صندوق التنمية العقاري وخلال سنتين سددت الصندوق هل يحق لي التقديم على سكني أم لا".

وجاء الرد : " وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. عزيزي المستفيد في حال تمت الاستفادة من قبل صندوق التنمية العقارية لا يمكنك الاستفادة مرة أخرى" .

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