عاجل.. توجيه من حساب المواطن للمستخدمين بسبب تعطل التطبيق

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وجه برنامج حساب المواطن، جميع المستفيدين باستخدام التطبيق لإجراء بعض التحسينات حاليا على الموقع الرسمي.





توجيه من حساب المواطن:



جاء ذلك في رد من الموقع على سؤال مستفيد بشأن وجود خلل فني في حالة الدخول للحساب الرسمي للبرنامج.وأجاب حساب المواطن، بقوله: "عزيزي المستفيد، جاري العمل على بعض التحسينات حاليًا،وبإمكانكم استخدام التطبيق لاحقا ،علماً أنه بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق البوابة الالكترونية عبر الرابط ⁦https://eservices.ca.gov.sa/#/login⁩ ،نسعد بخدمتك".



في سياق متصل، اشترط حساب المواطن الإفصاح عن كامل الراتب الوظيفي في البيانات الخاصة بالمستفيدين.

وقال البرنامج في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات".

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حساب المواطن



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