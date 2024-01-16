عاجل.. توجيه من حساب المواطن بشأن "المواليد" أثناء عملية التسجيل

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية تسجيل مهنة المواليد .





مهنة المواليد في حساب المواطن:

تسجيل حاملي بطاقات التنقل في حساب المواطن:

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وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "ماذا أختار مهنة المولود من بين الخيارات؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين : "حياك الله.. يتم اختيار الحالة الوظيفية للتابع"دون سن العمل"، نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق، تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن كيفية تسجيل حاملي بطاقات التنقل لأجل استحقاق الدعم.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : "السلام عليكم.. عندي حصر القبائل النازحة أقدر أسجل في حساب المواطن؟ ووش المتطلبات".وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " وعليكم السلام.. بإمكان حاملي بطاقات التنقل ( القبائل النازحة ) التسجيل في البرنامج من خلال http://Portal.ca.gov.sa طريق "تسجيل جديد ، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب".

تغيير بيانات العمر في حساب المواطن:

أيضا تلقى حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق استفسارا من أحد المواطنين عن كيفية تغيير البيانات الخاصة بعمر المستفيد.



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم، أختي دخلت ١٨ بالهجري.. هل مفروض ندخل الحساب ونغير الفئة العمرية يدوياً أو سيتم تغيرها تلقائي من النظام؟".



وجاء الرد : " وعليكم السلام ، يتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن، نسعد بخدمتك ".