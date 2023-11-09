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عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن لمن قدّم اعتراضا ويريد إلغاءه

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول مدى إمكانية حذف الاعتراض بعد تقديمه في حساب المواطن.

تقديم الاعتراض في حساب المواطن:اضافة اعلان



وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " سويت اعتراض وأدرجت أنه لدي عقد إيجار في منصة سكني لكن أنا عندي في منصة إيجار.. كيف أعدل الاعتراض".

وجاء الرد : " في حال تم تقديم اعتراض لا يمكنك إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه ، و الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن" .

حالة الاعتراض منتهية:


أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار قُدّم من شخص بشان عدم نزول الدعم الشهري رغم أن حالة الاعتراض له "منتهية".
وكان حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن قد تلقى سؤالا من مواطن يقول فيه : " حالة الاعتراض منتهية وما نزلت الأهلية عندي إلى الحين أين المشكلة" .

وجاء الرد : " حالة الاعتراض "منتهية " تعني ذلك انه تمت الموافقة على الاعتراض و في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ "10 أكتوبر" سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "ديسمبر".

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