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عاجل.. تنويه مهم بشأن قطع الدعم عن "الأم" في حساب المواطن

حساب مواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار مقدم من أحد المواطنين، حول انقطاع الدعم عن والدته.

قطع الدعم عن الأم في حساب المواطن:

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وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" تم قطع الدعم عن أمي والسبب إثبات السكن وهو مسجل عندكم وهو منزل للوالد الله يرحمه.. ولا تقبل منصة حساب المواطن إثباته ثانية".

وجاء الرد : " في حال تم إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون المستند باسم المتقدم بالطلب".


رد سريع من حساب المواطن:



وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن كيفية حذف الحساب كتابع والتسجيل مجددا في حساب آخر.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل أقدر إذا حذفت حسابي كمستفيد رئيسي أقدر أكون تابع مع الوالدة؟ أتمنى الرد بأسرع وقت".

وجاء الرد :" بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافتك ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ) ، وفي حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي : http://Portal.ca.gov.sa ".

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