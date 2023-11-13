عاجل.. تنويه مهم بشأن قطع الدعم عن "الأم" في حساب المواطن

أ أ

أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار مقدم من أحد المواطنين، حول انقطاع الدعم عن والدته.





قطع الدعم عن الأم في حساب المواطن:

اضافة اعلان

رد سريع من حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" تم قطع الدعم عن أمي والسبب إثبات السكن وهو مسجل عندكم وهو منزل للوالد الله يرحمه.. ولا تقبل منصة حساب المواطن إثباته ثانية".وجاء الرد : " في حال تم إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون المستند باسم المتقدم بالطلب".وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن كيفية حذف الحساب كتابع والتسجيل مجددا في حساب آخر.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل أقدر إذا حذفت حسابي كمستفيد رئيسي أقدر أكون تابع مع الوالدة؟ أتمنى الرد بأسرع وقت".وجاء الرد :" بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافتك ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ) ، وفي حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي : http://Portal.ca.gov.sa ".