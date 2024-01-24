عاجل.. تنتهى الفرصة غدًا.. رابط التقديم على أكثر من 16 ألف وظيفة في 200 شركة كبرى

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ينتهي غداً الخميس التقديم على 16,572 وظيفة عبر معارض التوظيف في أكثر من 200 شركة كبرى، ومازال التقديم متاح للجنسين عن بعد و حضوري لكافة المؤهلات والتخصصات. اضافة اعلان





3700 وظيفة في 50 شركة كبرى



موعد الملتقي:



طريقة التقديم:



7 آلاف وظيفية في 127 جهة مشاركة



الدورات التدريبية:



طريقة التسجيل:



5872 وظيفة متاحة عبر 24 دورة



موقع الملتقى:



طريقة التقديم:

