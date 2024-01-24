الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

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عاجل.. تنتهى الفرصة غدًا.. رابط التقديم على أكثر من 16 ألف وظيفة في 200 شركة كبرى

وظائف فرص شاغرة
معارض التوظيف
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ينتهي غداً الخميس التقديم على 16,572 وظيفة عبر معارض التوظيف في أكثر من 200 شركة كبرى، ومازال التقديم متاح للجنسين عن بعد و حضوري لكافة المؤهلات والتخصصات.اضافة اعلان

3700 وظيفة في 50 شركة كبرى 

وقد أعلنت جامعة الفيصل عن يوم المهنة السنوي الثاني عشر لعام 2024 م بالتعاون مع نحو 50 شركة لتوفير أكثر من 3700 وظيفة تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.



موعد الملتقي:

من يوم الثلاثاء (الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءًا) 1445/7/11 هـ ويستمر حتى الخميس 1445/7/13 هـ.

طريقة التقديم:

التقديم متاح من خلال الرابط التالي: إضغط هنا


7 آلاف وظيفية في 127 جهة مشاركة

وأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن طرح (7000) فرصة وظيفية للجنسين عبر معرض التوظيف الافتراضي (كفاءة تقنية 2024م) على النحو التالي:
- عدد الفرص الوظيفية: 7000 وظيفة
- عدد الجهات المشاركة: 125 جهة مشاركة
- عدد الدورات: 6 دورة - تقام جميعها عن بعد

 الدورات التدريبية:

- التعريف ببرنامج صندوق تنمية الموارد البشرية
- المهارات الناعمة
- فن اجتياز المقابلات الشخصية
- استراتيجيات  التأثير
- المستقبل والتحول الرقمي والتقني
- مهارات حل المشاكل في بيئة العمل

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويبدأ التقديم على الوظائف من الثلاثاء القادم 1445/7/11هـ حتى الخميس 1445/7/13هـ.


5872 وظيفة متاحة عبر 24 دورة

كما أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طرح (5872) فرصة وظيفية للجنسين عبر ملتقى التوظيف والتدريب 2024م بالتعاون مع أمانة وغرفة الأحساء على النحو التالي:
- عدد الفرص الوظيفية: 5872 وظيفة
- عدد الجهات المشاركة: 26 جهة مشاركة
- عدد الدورات: 24 دورة - تقام جميعها عن بعد


موقع الملتقى:

- مبنى رقم (9) بالكلية التقنية بالأحساء

طريقة التقديم:

يبدأ التسجيل في الملتقى من اليوم الاحد 1445/7/2هـ (الموافق 2024/1/14م) من خلال الرابط التالي: إضغط هنا (مع ضرورة حجز موعد لحضور الملتقى)

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