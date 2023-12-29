عاجل.. تنبيه مهم من "قوى" بخصوص توثيق البيانات في شهر يناير

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ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة "قوى" خلال شهر من نهاية العام الميلادي. اضافة اعلان





البيانات التدريبية للمنشآت عبر منصة قوى



توثيق البيانات في شهر يناير



حياك الله أستاذ عبدالعزيز

نسعد بخدمتكم وكما تمت إفادتكم بأنه يجب توثيق البيانات الخاصة بكل منشأة سنوياً في منصة قوى خلال شهر من نهاية العام الميلادي .

شاكرين لكم تواصلكم مع قوى — Qiwa | قوى (@Qiwa_sa) December 29, 2023

يشمل ذلك الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك:عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بهاأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: (العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل).-يشترط ألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن 8 وحدات لكل متدرب سنويًا.كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.وفي ردها على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان المقصود بالإفصاح عن التدريب في منصة قوى خلال شهر من نهاية العام الميلادي هو شهر يناير ، أفادت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "بأنه يجب توثيق البيانات الخاصة بكل منشأة سنويًا في منصة قوى خلال شهر من نهاية العام الميلادي".