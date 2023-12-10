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عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمن لم ينزل له الدعم الشهري

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين والذي تساءل عن سبب عدم نزوله في دفعة الشهر الجاري.

دفعة ديسمبر في حساب المواطن:اضافة اعلان

وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :" أرجو الرد على الخاص سبب عدم نزول الحساب لي".

وجاء الرد :" حياك الله، بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" ديسمبر " وسيستمر حتى نهاية يوم الأحد، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية".

حالة الدفعة في حساب المواطن:


كما أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن معنى عبارة ظهرت له وهي" حالة الدفعة " تحت الاجراء للصرف ".
وأوضح حساب خدمة المستفيدين أن حالة الدفعة " تحت الاجراء للصرف " تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

كما نوه أيضا أنه سيتم صرف الدعم للدفعة "73" يوم الأحد بتاريخ 10 ديسمبر".

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