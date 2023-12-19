عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمربي الماشية

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تفاعل حساب خدمة المتسفيدن مع استفسار بشأن مدى تأثير الدخل المستفاد من تربية الماشية وهل يؤثر ذلك على استحقاق الدعم الشهري المقدم من الحساب.





تأثير دعم الماشية على استحقاق المواطن:

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استفادة العاطل من حساب المواطن:

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وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لخدمة المستفيدين يقول فيه " هل يتم الافصاح عن دعم المواشي؟".وأجاب الحساب على استفساره بالقول : "في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم ، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك" .أيضا أجاب حساب خدمة المستفيين التابع لحساب المواطن عن كيفية استفادة العاطل من الدعم الشهري وكيف يتم تسجيله.وكان أحدج الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"كيف يتم تقديم مرفقات لعاطل عمره ٢٩ وساكن مع أبيه".وأجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤاله بالقول : "في حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة".