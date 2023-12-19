الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمربي الماشية

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب خدمة المتسفيدن مع استفسار بشأن مدى تأثير الدخل المستفاد من تربية الماشية وهل يؤثر ذلك على استحقاق الدعم الشهري المقدم من الحساب.

تأثير دعم الماشية على استحقاق المواطن:

اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لخدمة المستفيدين يقول فيه " هل يتم الافصاح عن دعم المواشي؟".

وأجاب الحساب على استفساره بالقول : "في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم ، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك" .

استفادة العاطل من حساب المواطن:



أيضا أجاب حساب خدمة المستفيين التابع لحساب المواطن عن كيفية استفادة العاطل من الدعم الشهري وكيف يتم تسجيله.

وكان أحدج الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"كيف يتم تقديم مرفقات لعاطل عمره ٢٩ وساكن مع أبيه".

وأجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤاله بالقول : "في حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة".

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

أرامكو ساتورب تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مجالات

تحديث بيانات حساب المواطن.. معلومات جديدة مطلوبة تعرف عليها

هل تأجير شقة في منزلي يمنع استحقاقي لحساب المواطن؟.. البرنامج يرد

وظائف شاغرة في وزارة الطاقة للدبلوم فأعلى.. التفاصيل

تنبيه عاجل من الموارد البشرية حول أجور موظفي القطاع الخاص

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - ريال 1:02 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: هذه الطريقة تمكن الأم من احتساب الأبناء معها في الدعم

حساب المواطن 10:31 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

حساب المواطن: الزوجة الأجنبية تستحق الدعم في هذه الحالة

حساب المواطن 2:04 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للزوجة في حال تغيب الزوج

حساب المواطن 12:54 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن مكافأة الطلاب

اقرأ أيضا

المخالفات المرورية
1:02 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية الجديدة من خلال منصة أبشر

images
12:56 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

رابط التقديم.. "الالتزام البيئي" يُعلن وظائف للبكالوريوس فأعلى

ارامكو روان
12:08 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى لهؤلاء.. الإعلان عن 605 وظائف في أرامكو للعمل بعدة مجالات

ارامكو السعودية
11:00 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. "الصناعات البحرية" تفتح باب التوظيف للخريجين بمختلف التخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
1:16 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الثلاثاء 6 جمادى الآخرة.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
1:01 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمربي الماشية

مساند
12:36 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

هل يمكن استقدام العمالة المنزلية مباشرة عبر منصة مساند؟

تعرف على أسعار ومواصفات سيارة تويوتا هايلكس .. أيقونة الصحراء
12:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. تعرف على أسعار ومواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2024 الجديدة.. أيقونة الصحراء

مدرستي
11:00 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. أسباب مشكلة تسجيل الخروج التلقائي وأسرع حل

أهم 10
10:00 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في قاتل زوجة شقيقه و6 أيام قادمة صعبة جوياً