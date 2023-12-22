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عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين ممن عليهم استحقاقات للقرض العقاري

حساب مواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن المواطنين المستحقين للدعم الشهري لكن عليهم خصومات متعلقة بسداد القرض العقاري ومدى تأثير ذلك على الدعم.
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تأثير القرض العقاري على حساب المواطن:


وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من أحد المواطنين يقول فيه : " أنا موظف لدى الخدمة المدنية وأود الاستفسار بخصوص الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن.. هل يجب أن أسجل صافي راتبي بعد خصم القرض العقاري أم يجب أن أسجل الدخل الكامل قبل الخصومات.. أرجو التوضيح؟".

وجاء الرد : "أهلاً بك،لا يتم النظر للقروض والإلتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".


خصم مفاجيء من حساب المواطن:


وفي وقت سابق أجاب الحساب عن سؤال لأحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه:" راتب نقص ١٠٠٠ ريال بسبب قرض من بنك التنمية هل أعدل الدخل في البيانات بحسابي؟".

وجاء الرد :" لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات..  نسعد بخدمتك".

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