عاجل.. تنبيه مهم من "حساب المواطن" للمبتعثين بخصوص صرف الدعم

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يتساءل المبتعثون من برنامج خادم الحرمين الشريفين عن سبب عدم شمولهم بالدعم المقدم من حساب المواطن، في الوقت الذي حدد فيه البرنامج شروط الاستحقاق للمتواجدين خارج المملكة. اضافة اعلان

يتزامن ذلك مع إيداع الدفعة 73 – شهر ديسمبر في حسابات المستفيدين أمس الأحد.

وردًا على استفسار حول لماذا المبتعث من برنامج خادم الحرمين الشريفين لخارج المملكة بغرض الدراسه لايشمله حساب المواطن؟، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً: "بإمكانك التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة".

وأضاف: "وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".



بإمكانه التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 10, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

