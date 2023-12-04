عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمؤذنين وأئمة المساجد لأجل استحقاق الدعم

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية إدراج مكافأة المؤذنين أو أئمة المساجد عند التسجيل في الحساب.





استحقاق المؤذنين وأئمة المساجد لدعم المواطن:

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إيقاف خدمات في حساب المواطن:

وكان الحساب قد تلقى استفسارا يقول فيه: "كيف نفصح عن دخل مؤذن أو إمام مسجد لا يوجد ضمن الخيارات مصدر دخل مكافأة إمام أو مؤذن.. هل نختار قطاعا خاصا أو حكوميا؟".وأجاب حساب خدمة المستفيدين على الاستفسار بالقول :" بإمكانك الإفصاح عن دخل الأئمة والمؤذنين من خلال حسابك "الإفصاح عن الدخل" واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل مكافأة الأئمة والمؤذنين".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق أيضا، عن استفسار بشأن إيقاف خدمات لأحد المواطنين ، وكيفية الاستفادة من الدعم.وكان سؤال قد وجه للحساب يستفسر فيه قائلا :" لو سمحت إذا الموظفة وراتبها ٤٠٠٠ وراتب زوجها ١٣٦٠٠ ريال هل يستحقون حساب المواطن؟ علما بأن الزوج عليه إيقاف خدمات".وجاء الر د: " في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكان مستحق للدعم، يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".