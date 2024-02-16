الجمعة، 06 شعبان 1445 ، 16 فبراير 2024

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عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لأصحاب الدخل "المتذبذب" بخصوص الدعم

حساب المواطن - عملة - ريال
حساب المواطن
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كشف حساب المواطن عن كيفية تسجيل الدخل ضمن البيانات الخاصة بأصحاب الدخل غير الثابت ببرنامج الدعم. 
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردُا على استفسار لأحد المتابعين: "يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه".اضافة اعلان
وأضاف في رده حول عدم معرفة الدخل لعدم ثباته شهريًا: "وفي حال كان الدخل متذبذب يتم تقسيم المبلغ على 12 شهر واضافة الناتج الشهري".


متى سيتم دراسة الأهلية؟ 

في حال كنت مسجلاً جديدًا في البرنامج، وتم تقديم الطلب أو كنت غير مؤهل في الدورة السابقة، وتم قبول الاعتراض قبل تاريخ 10 ميلادي من الشهر سيتم دراسة أهليتك في الدورة القادمة، ومن اكتمل طلبه وقبل اعتراض بعد تاريخ 10 ميلادي سيتم دراسة أهليته في الدورة ما بعد القادمة.

ما هو سبب عدم استحقاق للدعم؟

من الأسباب التي تؤدي إلى عدم صرف الدعم: 
تجاوز الدخل الإجمالي للأسرة الحد المانع من الحصول على الدعم.
تغير في تركيبة الأسرة أو عدم أهلية أحد التابعين.
ولمعرفة الحد المانع، بإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية من خلال الموقع الإلكتروني 


ما هي حالة الأهلية للمستفيد الرئيسي/التابع؟ 

يمنكك معرفة حالة الأهلية للمستفيد الرئيسي أول التابعين من خلال الدخول لحسابك والتوجه لدراسة الأهلية. 
حالة اعتراض الأهلية للمستفيد الرئيسي/التابع؟
يمكنك معرفة حالة اعتراض الأهلية للمستفيد أو التابع من خلال الدخول للحساب (دراسة الأهلية - اعتراضاتي).

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

https://x.com/Citizen_care/status/1758453070936117277?s=20

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