عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لأصحاب الدخل "المتذبذب" بخصوص الدعم

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كشف حساب المواطن عن كيفية تسجيل الدخل ضمن البيانات الخاصة بأصحاب الدخل غير الثابت ببرنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردُا على استفسار لأحد المتابعين: "يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه".

وأضاف في رده حول عدم معرفة الدخل لعدم ثباته شهريًا: "وفي حال كان الدخل متذبذب يتم تقسيم المبلغ على 12 شهر واضافة الناتج الشهري".



يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، وفي حال كان الدخل متذبذب يتم تقسيم المبلغ على 12 شهر واضافة الناتج الشهري ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 16, 2024

متى سيتم دراسة الأهلية؟



ما هو سبب عدم استحقاق للدعم؟



ما هي حالة الأهلية للمستفيد الرئيسي/التابع؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

