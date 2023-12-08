عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن عملية الإيداع

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن معنى عبارة ظهرت له وهي" حالة الدفعة " تحت الإجراء للصرف ".





حالة الدفعة في حساب المواطن: اضافة اعلان



كلمة المرور في حساب المواطن:



وأوضح حساب خدمة المستفيدين أن حالة الدفعة " تحت الإجراء للصرف " تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.كما نوه أيضا أنه سيتم صرف الدعم للدفعة "73" يوم الأحد بتاريخ 10 ديسمبر".كما تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع استفسار تلقاه من مواطن، بشأن عدم قدرته على الدخول بكلمة المرور رغم قيامه بالطريقة الصحيحة.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. ما قدرت أستعيد كلمة المرور يطلع الكلمة يجب أن تشمل أرقام وحروف وأنا كلمة السر الجديدة شامله لكل الشروط ممكن أعرف المشكلة".وجاء الرد : " وعليكم السلام.. لابد من إنشاء كلمة مرور خاصة بك تتضمن (أحرف انجليزية، أرقام ورموز) من ثمانية إلى عشرين".