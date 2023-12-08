الجمعة، 24 جمادى الأولى 1445 ، 08 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن عملية الإيداع

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن معنى عبارة ظهرت له وهي" حالة الدفعة " تحت الإجراء للصرف ".

حالة الدفعة في حساب المواطن:اضافة اعلان


وأوضح حساب خدمة المستفيدين أن حالة الدفعة " تحت الإجراء للصرف " تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

كما نوه أيضا أنه سيتم صرف الدعم للدفعة "73" يوم الأحد بتاريخ 10 ديسمبر".

كلمة المرور في حساب المواطن:


كما تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع استفسار تلقاه من مواطن، بشأن عدم قدرته على الدخول بكلمة المرور رغم قيامه بالطريقة الصحيحة.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا  يقول فيه : " السلام عليكم..  ما قدرت أستعيد كلمة المرور يطلع الكلمة يجب أن تشمل أرقام وحروف وأنا كلمة السر الجديدة شامله لكل الشروط ممكن أعرف المشكلة".

وجاء الرد : " وعليكم السلام.. لابد من إنشاء كلمة مرور خاصة بك تتضمن (أحرف انجليزية، أرقام ورموز) من ثمانية إلى عشرين".

اقرأ أيضا

هيئة الزكاة
12:26 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ابشر
9:40 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

توضيح من أبشر بشأن مواعيد تقييم المرور

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
8:00 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف مدى تأثير دخل "حافز" على الدعم الشهري

شركة علم
6:54 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

اقرأ أيضا

هل يتوقف حساب المواطن عند "إيقاف خدمات"؟.. توضيح مهم من البرنامج

"الموارد البشرية": مليار ريال قيمة مشاريع معتمدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة

شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية.. الحد الأقصى للدخل والعمر

حقيقة تأثير الضمان الاجتماعي على دعم حساب المواطن

رابط التقديم.. وظائف شاغرة للخريجين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

8978
12:41 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

"الراجحي": وصلنا إلى 1000 خدمة مؤتمتة بما يشكل 80% من خدمات المملكة (فيديو)

الراتب - ريال 0 عملة
12:06 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل على 60 ألف ريال تمويل زواج من بنك التنمية؟

منصة احكام
11:04 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات تقديم طلب جديد عبر منصة إحكام 1445 ورابط التسجيل

CARE-Logo-03
10:10 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. "رعاية" تطرح عشرات الوظائف لحملة الثانوية فأعلى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رياح مثيرة للأتربة والغبار
2:46 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

تقلبات جوية على المدينة المنورة حتى الخامسة مساءً

دوريات الأمن
2:37 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

الإطاحة بـ 5 أشخاص لاعتدائهم على آخر في المنطقة الشرقية

حساب المواطن
2:00 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن عملية الإيداع

مواقيت الصلاة
1:11 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

الجمعة 24 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مساند
1:00 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. مساند يكشف أحقية مكتب الاستقدام في طلب هوية المواطنين

أسعار الذهب
12:06 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. المملكة الأولى عربيا وهذا ما تمتلكه من احتياطي الذهب