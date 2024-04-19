الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن استخدام رقم المسجون في التسجيل بالبرنامج

حساب-المواطن-1
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطنة يتعثر تسجيلها في البرنامج، بسبب رقم جوال قديم وهي زوجة لرب أسرة مسجون.اضافة اعلان

التسجيل برقم المسجون في حساب المواطن:

وكانت إحدى الزوجات قد وجهت استفسارا تقول فيه:" لو سمحت إذا جيت بسجل كمستفيد رئيسي يجيني حدث خطأ.. تأكد من رقم الجوال أو الاتصال على 19912 مع العلم المستفيدة زوجة سجين هل تدخل برقم زوجها ولا رقم جوالها ؟".
وجاء الرد من البرنامج على استفسارها بالقول:" بإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار " عائل الأسرة مسجون " ولا يتم إضافة الزوج".
وأوضح البرنامج أنه في حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة، ولابد من استخدام رقم جوال غير مسجل مسبقاً في البرنامج.

تعطل برنامج حساب المواطن:

كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع سؤال وجه له من قبل بعض الأشخاص يستفسر عن سبب تعطل البرنامج أثناء عرض مشكلته على الحساب.
وكان أحد الأشخاص قد وجه للحساب استفسارا يقول فيه :" التطبيق معطل لديكم.. وذلك بعد استفساره عن حالة خاصة به يقول فيها :" تم وقف الصرف عني أنا وأبنائي منذ دخولي السجن.. وأنا لم أستلم الراتب ولا حساب مواطن ولا راتب بسبب السجن مدة 5 أشهر. وتسبب ذلك لنا بأمور نفسيه لا يعلمها غير الله.. أرجو منكم النظر في حالتي بهذا الشهر الكريم وصرف أثر رجعي".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين بشأن تعطل البرنامج:"أهلا بك، التطبيق يعمل بشكل جيد الرجاء المحاولة مرة أخرى ، وللحصول على تجربة أفضل، يُرجى التأكد من تحديث تطبيق حساب المواطن لآخر نسخة للاستفادة من الخدمات، نسعد بخدمتك".

اقرأ أيضا

مستشفى قوى الأمن بالرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

عاجل.. مستفيد يشكو نقص راتب التقاعد.. ماذا عن استقطاع مبالغ المدة الاعتبارية؟

عاجل.. إيجار يوضح.. تم تحويل المبلغ على حسابي منذ 25 رمضان ولم يصل حتى اليوم

عاجل.. حساب المواطن يرد على اقتطاع البنك من المستفيد "الموقوف خدماته"

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 1:02 ص الجمعة، 22 مارس 2024

عاجل.. هل سيتم تقديم موعد صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن بمناسبة شهر رمضان؟..

حساب المواطن 6:05 ص الجمعة، 22 مارس 2024

تنبيه من حساب المواطن بخصوص التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 9:00 م الخميس، 21 مارس 2024

عاجل.. إقامتها منتهية.. بهذه الطريقة يمكن للزوجة الأجنبية التسجيل في حساب المواطن

حساب المواطن 9:01 م الأربعاء، 20 مارس 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن اعتماد حالة "المعلم"في البرنامج