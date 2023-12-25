عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إصدار خطابات رسمية للمواطنين

خطابات رسمية من حساب المواطن:

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تأثير القرض العقاري على حساب المواطن:

وجه حساب خدمة المستفيدين تنبيها مهما للمواطنين بشأن إصدار حساب المواطن بيانات أو مكاتبات رسمية للمواطنين.جاء هذا في رده على أحد المواطنين والذي تساءل قائلا : " السلام عليكم.. أنا أحتاج برنت ضروري من حساب المواطن عن 7 سنوات بتاريخ التسجيل والمبالغ اللي انصرفت باسمي كوني تابع وضروري أقدم هذي البيانات للمحكمة لأن مطلوب مني البينة ".وأجاب حساب خدمة المستفيدين في رده : " وعليكم السلام.. حساب المواطن لا يصدر أي خطابات رسمية، نسعد بخدمتك".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين أيضا، مع استفسار بشأن المواطنين المستحقين للدعم الشهري لكن عليهم خصومات متعلقة بسداد القرض العقاري ومدى تأثير ذلك على الدعم.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من أحد المواطنين يقول فيه : " أنا موظف لدى الخدمة المدنية وأود الاستفسار بخصوص الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن.. هل يجب أن أسجل صافي راتبي بعد خصم القرض العقاري أم يجب أن أسجل الدخل الكامل قبل الخصومات.. أرجو التوضيح؟".وجاء الرد : "أهلاً بك،لا يتم النظر للقروض والإلتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".