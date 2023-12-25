الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إصدار خطابات رسمية للمواطنين

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وجه حساب خدمة المستفيدين تنبيها مهما للمواطنين بشأن إصدار حساب المواطن بيانات أو مكاتبات رسمية للمواطنين.

خطابات رسمية من حساب المواطن:

اضافة اعلان

جاء هذا في رده على أحد المواطنين والذي تساءل قائلا : " السلام عليكم.. أنا أحتاج برنت ضروري من حساب المواطن عن 7 سنوات بتاريخ التسجيل والمبالغ اللي انصرفت باسمي كوني تابع وضروري أقدم هذي البيانات للمحكمة لأن مطلوب مني البينة ".

وأجاب حساب خدمة المستفيدين في رده : " وعليكم السلام.. حساب المواطن لا يصدر أي خطابات رسمية، نسعد بخدمتك".

تأثير القرض العقاري على حساب المواطن:



كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين أيضا، مع استفسار بشأن المواطنين المستحقين للدعم الشهري لكن عليهم خصومات متعلقة بسداد القرض العقاري ومدى تأثير ذلك على الدعم.

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من أحد المواطنين يقول فيه : " أنا موظف لدى الخدمة المدنية وأود الاستفسار بخصوص الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن.. هل يجب أن أسجل صافي راتبي بعد خصم القرض العقاري أم يجب أن أسجل الدخل الكامل قبل الخصومات.. أرجو التوضيح؟".

وجاء الرد : "أهلاً بك،لا يتم النظر للقروض والإلتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".

اقرأ أيضا

خطوات رفع الواجبات المدرسية على منصة مدرستي 1445

توضيح مهم بخصوص صرف المعاشات لمستفيدي أنظمة التقاعد

تنبيه عاجل من "الموارد" بشأن منصة تمكين.. هل فعالة أم تم غلقها؟

رد جديد من حساب المواطن حول مصير برنامج الدعم

مدتها 9 أيام .. ثاني إجازة مطولة للطلاب والكوادر التعليمية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 8:09 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من حساب المواطن لرب الأسرة حول حذف التابع

حساب المواطن 8:31 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بهذه الطريقة يمكن للمتزوجة من أجنبي إضافة الزوج في حساب المواطن

حساب المواطن - التسجيل 6:00 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن للأب في حال زواج الابنة

حساب المواطن 2:03 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. عند صرف مكافأة لمستحق الدعم.. هل يؤثر ذلك على دخل المواطن؟

اقرأ أيضا

تنزيل
3:05 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

وظائف متنوعة للعمل في مختلف التخصصات

images
12:09 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للثانوية فأعلى

حساب المواطن - التسجيل
12:06 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية
11:03 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. الموارد البشرية تُطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

التامينات الاجتماعية --
8:00 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات الحصول على بطاقة تقدير للمتقاعدين وأهم مزاياها

أمطار المملكة
7:08 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

أمطار غزيرة وبرد وسيول بمنطقة مكة والدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

ا
7:08 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

تفاصيل عفو "القريقري" عن قاتل ابنه ورفع الشيخ فالح الضماد الراية البيضاء لـ" قبيلة حرب"‬

الحج والعمرة - الحج 0- العمرة - عرفة -00دعاء حجاج -0- الكعبة
7:07 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

في خطوات بسيطة .. طريقة أداء العمرة بدون أي تأشيرة

حساب المواطن
7:02 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إصدار خطابات رسمية للمواطنين

موظف العناية بالعملاء - التامينات -
6:29 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

هل يلزم تحديث بيانات المشتركين في خدمات التأمينات؟