عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إدخال تاريخ الميلاد للمستفيدين

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن عدم تمكنه في إدخال رقم الميلاد أثناء التسجيل وكيف يتمكن من التغلب على هذا المشكلة.



إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن:

حالة غير مشمولة في دفعة أبريل:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"ما يقبل معي تاريخ الميلاد بالرد الآلي رغم إدخال التاريخ بطريقة صحيحة..والرد الآلي ما يعطي خيار التواصل مع موظف الخدمة؟".وجاء الرد :" أهلا بك ، يجب إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالهوية المدخلة ، ويتم إدخاله كما يلي اليوم ، الشهر، السنة، مع مراعاة إدخال تاريخ الميلاد بالشكل المطلوب.. نسعد بخدمتك".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن يتساءل عن سبب عدم شموله في دفعة شهر أبريل التي أعلن عنها البرنامج واعتمدها قبل دخول عيد الفطر المبارك.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ملف المستفيد مكتمل كلياً مع موافقة المرفقات ورفعت اعتراض وجاني منتهية بتاريخ ١٤ /٣ .. لما للآن غير مؤهل؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين:"أهلاً بك.. حالة الاعتراض "منتهية " تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ " 10 مارس " سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو".. نسعد بخدمتك".كما استفسر أيضا عن هل سيكون ضمن دفعة أبريل أم لا قائلا:" يعني هالشهر ما يجيني شي ؟".ورد عليه حساب خدمة المستفيدين قائلا :" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو" ، ولن تشملك دفعة شهر "أبريل".