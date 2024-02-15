الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

حساب المواطن
حساب المواطن
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ألزم حساب المواطن، المسجلين في برنامج الدعم بالإفصاح عن مصادر الدخل، بما فيها المكافآت المقدمة للطلاب ضمن بياناتهم الشخصية.اضافة اعلان
وقال ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كانت مكافأة الطلاب ضمن مصادر الدخل: "نعم، تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي" ثم إضافة وحفظ".


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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