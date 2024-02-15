عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

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ألزم حساب المواطن، المسجلين في برنامج الدعم بالإفصاح عن مصادر الدخل، بما فيها المكافآت المقدمة للطلاب ضمن بياناتهم الشخصية.

وقال ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كانت مكافأة الطلاب ضمن مصادر الدخل: "نعم، تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي" ثم إضافة وحفظ".

نعم ، تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها ، باختيار نوع الدخل " برامج حكومية ودعومات ومكافئات " ومصدر الدخل " برنامج دعم حكومي " ثم إضافة وحفظ ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 14, 2024

المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

