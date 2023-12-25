عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي

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قال حساب المواطن، إنه لا يشترط الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي ضمن بيانات الدخل الخاصة بالمستفيدين.

وأضاف البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي من ضمن الدخل". اضافة اعلان



اهلا بك ، لايتم الإفصاح عن دخل الضمان الإجتماعي من ضمن الدخل ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 24, 2023

حساب المواطن



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