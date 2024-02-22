الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين في يوم التأسيس

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على طلب مواطن يسأل عن موعد صرف دفعة الإقراض المباشر.

صرف دفعات الإقراض المباشر في الصندوق العقاري:اضافة اعلان

وكان أحد المستفيدين قد وجه استفسارا يقول فيه :" يوم بدينا.. على ترابها بنينا ومن أرضها ارتوينا.. بمناسبة يوم التأسيس اصرفوا باقي الدفعات من الإقراض المباشر".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد.. نود التنويه بأن تم إيقاف طلب صرف الدفعات الإقراض المباشر بتاريخ 1443/3/18 .. سعدنا بتواصلك".

دفعات الصندوق العقاري:

كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يسأل عن إتاحة مبلغ الدفعات هل هو متاح من جميع البنوك أم عدد محدد منها؟
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه :"السلام عليكم.. أنا مستحق للدعم السني واشتريت فلا من مطور عقاري هل أستطيع الحصول على دفعة 100000 ريال.. وهل جميع البنوك تعطي هذه الدفعة أو مخصصة لبنوك محددة؟" .
وجاءه الرد :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. يتم الاستفادة من خيار الباقات بالتزامن مع توقيع العقد التمويلي الجديد عبر الجهات التمويلية".
وأوضح أنه في حال تمت الاستفادة من قبل صندوق التنمية العقارية لا يمكنك الاستفادة مرة أخرى".

إيقاف الدعم في صندوق العقاري بسبب إعادة الجدولة:

أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين، على استفسار من قبل مواطن يستوضح عن سبب إيقاف الدعم بسبب إعادة الجدولة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " قمت بعمل إعادة جدولة للقرض العقاري من قبل مصرف الراجحي لكن للأسف تم إيقاف الدعم بسبب إعادة الجدولة بحيث لم يتم الاعتماد للعقد الجديد".
وأوضح أن مصرف الراجحي أفاد أن تخير الدعم من قبل الصندوق العقاري .. أرجو حل شكواي ورفع الضرر عني.
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : " وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. يتم رفع طلب إعادة الجدولة والمتابعة عن طريق الجهة الممولة..  سعدنا بتواصلك".

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