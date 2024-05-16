عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بشأن إيقاف الخدمة

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تجاوب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن سبب توقف الخدمة عبر الحساب.



تنبيه من الصندوق العقاري للمستفيدين:



تسجيل بريد جديد في عملية التسجيل بالصندوق العقاري:



تأثير شهادة الإشغال على الدعم السكني:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر لخدمة المستفيدين عبر منصة إكس يقول فيه: "من فترة الخدمة تحت الصيانة.. ما الإجراء بالوقت الحالي.. كل يوم أحاول ولكن للأسف المدة طالت؟".وجاء الرد على استفساره من قبل الصندوق العقاري بالقول : "عزيزي المستفيد.. يرجى المحاولة في وقت لاحق بسبب وجود تحديث بالموقع الإلكتروني حالياً . سعدنا بتواصلك ".كما رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسال عن ظهور إشعار خطأ أثناء عملية التسجيل.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤال يقول فيه :"عند تسجيل الدخول للحساب يعطيني "إشعار خطأ" البريد الإلكتروني مسجل من قبل وما في أي خانة أخرى لتسجيل الدخول غير اللي بتعطيني المشكلة نفسها كل مرة ممكن حل للمشكلة من فضلكم".وجاء الرد على استفساره بالقول:" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. في حال وجود بريد إلكتروني مسجل مسبقاً, يرجى تعديل وتسجيل بريد إلكتروني جديد عبر موقع صندوق التنمية العقارية.. سعدنا بتواصلك".أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين على سؤال مواطن يستفسر عن تأثير شهادة الإشغال على الدعم السكني.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا مستفيد من الدعم السكني والأرض منحة من سكني هل ينقطع الدعم لعدم إخراج شهادة إتمام بناء".وجاء الرد : " وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. المستفيدين الحاصلين على منتج أرض وقرض لا تشملهم شهادة الإشغال حاليًا.. سعدنا بتواصلك".