الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن تمديد الدفعات للمواطنين

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري مع استفسار من قبل أحد الأشخاص بشأن ضرورة تمديد الدفاعات المالية للمواطنين.

تمديد الدفعات في الصندوق العقاري:

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وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" أتمنى من الصندوق العقاري أن يعيد النظر في التمديد   للمواطنين الذين تم إلغاء الدفعات عليهم بسبب انتهاء مهلة البناء الذاتي بسببها توقف البناء والمسكن لم يكتمل والأقساط  تخصم دون مراعاة إلى متى ونحن نظل على ذالحال؟" .

وجاء الرد : " عزيزي المستفيد خيار تمويل البناء الذاتي يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري ، بحد أقصى خمس دفعات أو اكتمال المدة المحددة 36 شهرا، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها ".


تحسين قدرة المستفيدين



وفي وقت سابق أعلن صندوق التنمية العقارية عن تفعيل باقة البناء الذاتي لمستفيدي "سكني" الراغبين في بناء منازلهم، وذلك بالشراكة مع البنك السعودي الأول.

وبهدف تحسين قدرة المستفيدين على تغطية تكاليف مراحل بناء منازلهم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الصندوق أن باقة البناء الذاتي تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي الراغبين في بناء منازلهم تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى بالشراكة مع الجهات التمويلية.


تغطية تكاليف المراحل الأولية

 
وبين أنه في إطار الجهود المشتركة لتمكين مستفيدي " البناء الذاتي" من تغطية تكاليف المراحل الأولية من بناء منازلهم سيتم إيداع قيمة دعم باقة البناء الذاتي دفعة واحدة للمستفيد عند توقيع العقد التمويلي، إضافة إلى رفع نسبة الدفعة الأولى التي يحصل عليها المستفيد عند توقيع العقد التمويلي مع الجهة التمويلية من 10% إلى 25%.

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