عاجل.. تنبيه من حساب المواطن للمستفيدين بشأن دخل "حافز" للتابع

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن الإفصاح عن دخل حافز في حالة صرفه للتابع.





دخل حافز للتابع في حساب المواطن:

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تسجيل التابع في الضمان وحساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " التابع عنده حافز.. هل أفصح عنه؟" .وجاء الرد : " في حال وجود دخل من "حافز" للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز".وأوضح أنه سيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa.وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن كيفية إضافة شخص سجل معه كتابع في الضمان الاجتماعي وكيف يتم تسجيله في حساب المواطن؟وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه : "إذا التابع مضاف معي بالضمان ومستقل بحساب المواطن هل يؤثر على تأهيله في حساب المواطن".وجاء الرد :" في حال كان التابع مضاف في برنامج الضمان الاجتماعي فيلزمك إضافته كتابع لديك في برنامج حساب المواطن".