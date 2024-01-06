السبت، 24 جمادى الثانية 1445 ، 06 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه من حساب المواطن للمستفيدين بشأن دخل "حافز" للتابع

حساب المواطن - الدعم الشهري
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن الإفصاح عن دخل حافز في حالة صرفه للتابع.

دخل حافز للتابع في حساب المواطن:

اضافة اعلان
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " التابع عنده حافز.. هل  أفصح عنه؟" .

وجاء الرد : " في حال وجود دخل من "حافز" للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز".
وأوضح أنه سيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa.


تسجيل التابع في الضمان وحساب المواطن:



وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن كيفية إضافة شخص سجل معه كتابع في الضمان الاجتماعي وكيف يتم تسجيله في حساب المواطن؟
وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه : "إذا التابع مضاف معي بالضمان ومستقل بحساب المواطن هل يؤثر على تأهيله في حساب المواطن".

وجاء الرد :" في حال كان التابع  مضاف في برنامج الضمان الاجتماعي فيلزمك إضافته كتابع لديك في برنامج حساب المواطن".

اقرأ أيضا

عاجل.. بشرى من حساب المواطن لأصحاب الأنشطة التجارية بخصوص الدعم

تمديد الصلاحية في 10 أيام فقط.. تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

تحذير عاجل من الزكاة والضريبة حول الرسائل الواردة على البريد الإلكتروني باسمها

موعد وطريقة تقديم طلب استرداد الرسوم الجمركية

توضيح عاجل من الموارد البشرية حول خدمة طلب إصدار ترخيص مكتب استقدام

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - ريال 10:34 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد

إضافة مولود في حساب المواطن 5:28 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن خطوات إضافة مولود جديد للبرنامج

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 4:30 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن حول شروط حصول المطلقة على الدعم

حساب المواطن 4:42 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح الشروط الواجب توفرها في صك الملكية

اقرأ أيضا

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
12:15 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة لأول سنتين بهذا الموعد

حساب المواطن - ريال
10:34 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد

حساب مواطن
1:00 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تغيير بيانات العمر

منصة اعتماد
12:00 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. حالات وخطوات استخدام خدمة الإركاب الحكومي عبر "اعتماد"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الجيش الأردني
11:23 ص السبت، 06 يناير 2024

اشتباكات دامية.. تفاصيل معركة الجيش الأردني مع تجار المخدرات

حساب المواطن - الدعم الشهري
11:03 ص السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. تنبيه من حساب المواطن للمستفيدين بشأن دخل "حافز" للتابع

المفقود
10:52 ص السبت، 06 يناير 2024

قصة مؤثرة لإنقاذ مفقود في الصحراء.. عاد لشقيقه بعد 20 عاما قطيعة

سيبراني
10:01 ص السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. 71% من شركات المملكة تتعرض لحوادث سيبرانية (تفاصيل)

مركبات
9:26 ص السبت، 06 يناير 2024

تطايرت كأنها لعبة.. هذا ما فعله مطب صناعي بعدد من المركبات في جازان (فيديو متداول)

أمطار
9:14 ص السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. توقعات الطقس: أمطار رعدية وضباب على 8 مناطق.. وإنذار أحمر على مكة المكرمة