عاجل.. تنبيه للمستفيدين: هذا الشيء يجب تطابقه في "حساب المواطن وإيجار وسبل"

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن ضرورة تطابق العنوان الوطني في البرنامج ومنصة إيجار.



تطابق العنوان الوطني في حساب المواطن وإيجار:



تسجيل أكثر من سجل تجاري في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"أنا مستأجر وسويت اعتراض قبل ١٥ يوما لكن ماسويت العنوان الوطني.. هل لازم أعدل العنوان قبل صدور الأهلية".وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول :"أهلا بك.. لابد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك.. نسعد بخدمتك".كما تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن، يسأل عن كيفية تسجيل أكثر من سجل تجاري أثناء كتابة بياناته في البرنامج.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "عند وجود عدد 2 سجل تجاري.. هل الإفصاح يكون سجل واحد أو سجلين.. يعني أكرر كتابة مصدر الدخل أو يكفي مرة واحدة".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :"حياك الله، في حال وجود أكثر من سجل تجاري يكتفى بالإفصاح مرة واحدة ويتم اختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة) وإضافة مجموع الدخل ثم الضغط على حفظ، نسعد بخدمتك".