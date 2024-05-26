الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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عاجل.. تم قيد مخالفة وقوف خاطئ في الرياض والسيارة لم تغادر جدة.. "المرور" يرد

المرور السعودي
المرور
أ أ
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أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا بشأن قيد مخالفة وقوف خاطئ لسيارة في الرياض وهي لم تغادر جدة.

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جاء ذلك ردًا على شكوى لمستفيد يقول فيها:" تم قيد مخالفة وقوف خاطئ في مدينة الرياض، علمًا أن السيارة لم تغادر مدينة جدة وقت المخالفة، ورقم اللوحة الموجود في الصورة رقم يختلف عن رقم سيارتي، ولون السيارة مختلف، ونوع السيارة، وقمت بالاعتراض وتم الرفض ماذا أفعل؟".


ورد "المرور" بأنه على صاحب الشكوى بأن يتفضل بمراجعة الهيئة المرورية لدى أقرب إدارة مرور، والتقدم بطلب ليتم النظر فيها وحل المشكلة.

الاعتراض على المخالفات غير الصحيحة

وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا مهمًا بشأن الاعتراض على المخالفات غير الصحيحة، مؤكدة أن المتضرر عليه أن يتفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

إصدار لوحات جديدة

وبينت أن إمكانية إصدار لوحات جديدة لسيارة منتهية الرخصة ولوحاتها مفقودة، من خلال بوابة أبشر بعد سداد الرسوم.


إعادة مبلغ المخالفة بعد قبول الاعتراض عليها

كما كشفت الإدارة عن طريقة استرداد قائد السيارة مبلغ المخالفات المرورية بعد قبول الاعتراض عليها، بأنه يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آليًا بعد صدور قرار الهيئة المرورية.

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