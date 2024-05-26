عاجل.. تم قيد مخالفة وقوف خاطئ في الرياض والسيارة لم تغادر جدة.. "المرور" يرد

أصدرت
الإدارة العامة للمرور، توضيحًا بشأن قيد مخالفة وقوف خاطئ لسيارة في الرياض وهي لم
تغادر جدة.
جاء ذلك ردًا على شكوى لمستفيد يقول فيها:" تم قيد مخالفة وقوف خاطئ في مدينة الرياض، علمًا أن السيارة لم تغادر مدينة جدة وقت المخالفة، ورقم اللوحة الموجود في الصورة رقم يختلف عن رقم سيارتي، ولون السيارة مختلف، ونوع السيارة، وقمت بالاعتراض وتم الرفض ماذا أفعل؟".
@eMoroor السلام عليكم— Saeed (@saeed9saeed9) May 25, 2024
تم قيد مخالفه وقوف خاطيئ في مدينة الرياض علماً ان السياره لم تغادر مدينة جده وقت المخالفه ورقم اللوحه الموجود في الصوره رقم يختلف عن رقم سيارتي ولون السياره مختلف ونوع السياره وقمت بالاعتراض وتم الرفض ماذا افعل .
ورد "المرور" بأنه على صاحب الشكوى بأن يتفضل بمراجعة الهيئة المرورية لدى أقرب إدارة مرور، والتقدم بطلب ليتم النظر فيها وحل المشكلة.