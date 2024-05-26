عاجل.. تم قيد مخالفة وقوف خاطئ في الرياض والسيارة لم تغادر جدة.. "المرور" يرد

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أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا بشأن قيد مخالفة وقوف خاطئ لسيارة في الرياض وهي لم تغادر جدة.





جاء ذلك ردًا على شكوى لمستفيد يقول فيها:" تم قيد مخالفة وقوف خاطئ في مدينة الرياض، علمًا أن السيارة لم تغادر مدينة جدة وقت المخالفة، ورقم اللوحة الموجود في الصورة رقم يختلف عن رقم سيارتي، ولون السيارة مختلف، ونوع السيارة، وقمت بالاعتراض وتم الرفض ماذا أفعل؟".





تم قيد مخالفه وقوف خاطيئ في مدينة الرياض علماً ان السياره لم تغادر مدينة جده وقت المخالفه ورقم اللوحه الموجود في الصوره رقم يختلف عن رقم سيارتي ولون السياره مختلف ونوع السياره وقمت بالاعتراض وتم الرفض ماذا افعل . @eMoroor السلام عليكمتم قيد مخالفه وقوف خاطيئ في مدينة الرياض علماً ان السياره لم تغادر مدينة جده وقت المخالفه ورقم اللوحه الموجود في الصوره رقم يختلف عن رقم سيارتي ولون السياره مختلف ونوع السياره وقمت بالاعتراض وتم الرفض ماذا افعل . May 25, 2024

الاعتراض على المخالفات غير الصحيحة



إصدار لوحات جديدة



إعادة مبلغ المخالفة بعد قبول الاعتراض عليها



ورد "المرور" بأنه على صاحب الشكوى بأن يتفضل بمراجعة الهيئة المرورية لدى أقرب إدارة مرور، والتقدم بطلب ليتم النظر فيها وحل المشكلة.وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا مهمًا بشأن الاعتراض على المخالفات غير الصحيحة، مؤكدة أن المتضرر عليه أن يتفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.وبينت أن إمكانية إصدار لوحات جديدة لسيارة منتهية الرخصة ولوحاتها مفقودة، من خلال بوابة أبشر بعد سداد الرسوم.كما كشفت الإدارة عن طريقة استرداد قائد السيارة مبلغ المخالفات المرورية بعد قبول الاعتراض عليها، بأنه يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آليًا بعد صدور قرار الهيئة المرورية.