عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 72 من حساب المواطن

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كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 72 – شهر نوفمبر، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من اليوم الخميس. اضافة اعلان

وأعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملاً الدعم الإضافي.

وأوضح أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر نوفمبر.

تفاصيل الدفعة 72

-3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.

-10.7 مليون مستفيد وتابع.

-75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.



تفاصيل الدفعة الـ 72 | 3.4 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر نوفمبر. pic.twitter.com/SCPjPWDZDl November 9, 2023

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