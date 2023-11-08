عاجل.. تعرّف على كيفية احتساب الحد المانع للضمان الاجتماعي

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة احتساب الحد المانع للضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)".

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لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي ، بإمكانك استخدام حاسبة

الدعم التقديرية



سُعدنا بخدمتك حياك الله ،لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي ، بإمكانك استخدام حاسبةالدعم التقديرية https://t.co/4zK663IMST سُعدنا بخدمتك November 8, 2023

زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



يأتي هذا في أعقاب تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة، اعتبارًا من الشهر الماضي.وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالاً بدلًاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالاً. وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.