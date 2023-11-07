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عاجل.. تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي للعائل والتابع بعد الزيادة

الراتب - ريال 0 عملة
الضمان الاجتماعي
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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قيمة معاش الضمان الاجتماعي للعائل والتابع بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بدءًا من الشهر الجاري.اضافة اعلان
وأضافت في ردها على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابها في منصة "إكس": "سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريالاً بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريالاً بدلاً من (550) ريالاً".


تطبيق الزيادة

وبدأ تطبيق الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة (23) بتاريخ 2023/11/1م، لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى القيام بأي إجراء.
وشملت زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال، وفق تصريح سابق للمتحدث باسم الوزارة.

طريقة احتساب الزيادة

قالت الوزارة: "لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( اضغط هنا)".

معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

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