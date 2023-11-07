عاجل.. تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي للعائل والتابع بعد الزيادة

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قيمة معاش الضمان الاجتماعي للعائل والتابع بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بدءًا من الشهر الجاري. اضافة اعلان

وأضافت في ردها على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابها في منصة "إكس": "سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريالاً بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريالاً بدلاً من (550) ريالاً".

أهلاً بك ،

سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال



سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 6, 2023

تطبيق الزيادة



طريقة احتساب الزيادة



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

