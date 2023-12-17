عاجل.. تعرف على شروط استيراد الدراجات النارية من الخارج والأنواع الممنوعة

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إجراءات استيراد الدراجة النارية من الخارج، وقالت إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ. اضافة اعلان





شروط استيراد الدراجة النارية من الخارج



سنة الصنع ليست شرطًا لاستيراد الدراجات النارية



منع استيراد الدراجات التي تعرضت لحادث



لا يُسمح باستيراد دراجات مركبات الأجرة



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وأضافت الهيئة، وإذا كانت أكثر من 150 cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل.وأكدت الهيئة على أنه لا يُشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية.جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار بخصوص استيراد دراجة نارية من الخارج بمبلغ 70 ألف ريال موديل 2018.وسأل صاحب الاستفسار، كم تكلفة ضريبة ورسوم الجمارك وتخليصها؟وشددت هيئة الزكاة، على منع استيراد الدراجات النارية التي تعرضت إلى حوادث تصادم، أو انقلاب، أو غرق، وتلك الدراجات عادةً ما تحصل على ختم معين على استمارتها، وتتم كتابة عبارة Salvage، أو ما يرادفها من عبارات بأي لغة أخرى.ويمنع استيراد الدراجات التي كانت تُستعمل مركبات أجرة، أو التي كانت تستخدمها الجهات الشرطية، أو التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي.ويُسمح للمواطن باستيراد دراجتين ناريتين في السنة كحد أقصى، اعتبارًا من تاريخ شراء الدراجة النارية الأولى.