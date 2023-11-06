عاجل.. تعرّف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي وطريقة الاعتراض

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة معرفة نتيجة الأهلية للضمان الاجتماعي المطور.

وحددت خطوات عدم معرفة الأهلية عبر حسابها في منصة "إكس"، على النحو التالي: اضافة اعلان

الدخول إلى المنصة الإلكترونية: (من هنا).

الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي واستعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية





يمكنك معرفة سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية :

بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي وإستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية

،، شاكرين لك أهلاً بكيمكنك معرفة سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي وإستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية،، شاكرين لك November 5, 2023





خطوات الاعتراض على عدم الأهلية للضمان الاجتماعي



وحددت الوزارة، خطوات الاعتراض على عدم الأهلية للضمان الاجتماعي المطور، على النحو التالي:"-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا ).-برامج الدعم الخاصة بي.-برنامج الضمان الاجتماعي.-الأهلية والاستحقاق.-استعراض تفاصيل دورة الأهلية.-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.-تسليم الاعتراض.



يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية :

-برامج الدعم الخاصة بي

-برنامج الضمان الاجتماعي

-الأهلية والاستحقاق

-استعراض تفاصيل دورة الأهلية

-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

-تسليم الاعتراض



،، شاكرين لك أهلا بكيمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U -برامج الدعم الخاصة بي-برنامج الضمان الاجتماعي-الأهلية والاستحقاق-استعراض تفاصيل دورة الأهلية-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض-تسليم الاعتراض،، شاكرين لك November 5, 2023

خطوات الاستعلام عن الأهلية



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي

