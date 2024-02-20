عاجل.. تعديل الدخل للمستفيد الرئيس في حساب المواطن.. إليك الخطوات

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حدد حساب المواطن، خطوات تعديل الدخل للمستفيد الرئيس في برنامج الدعم.

وتتمثل الخطوات، في الآتي:

الدخول على ملف المستفيد - بيانات عامة ومن ثم الضغط على تعديل في خانة الدخل.

تعديل الدخل ومن ثم الضغط على تعديل.

الضغط على حفظ في أسفل الصفحة.

تعديل بيانات حساب المواطن



تغيير رقم الجوال في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

