الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تعديل الدخل للمستفيد الرئيس في حساب المواطن.. إليك الخطوات

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حدد حساب المواطن، خطوات تعديل الدخل للمستفيد الرئيس في برنامج الدعم. 
وتتمثل الخطوات، في الآتي:
الدخول على ملف المستفيد - بيانات عامة ومن ثم الضغط على تعديل في خانة الدخل.اضافة اعلان
تعديل الدخل ومن ثم الضغط على تعديل.
الضغط على حفظ في أسفل الصفحة.


تعديل بيانات حساب المواطن

يتيح البرنامج للمستفيدين تحديث وتصحيح بياناتهم الشخصية من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.
سجِّل البيانات الشخصية وأدخل الرمز المرئي ورمز التحقق.
انقر على تسجيل الدخول.
اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.
اختر خدمة تعديل البيانات.
قم بتحديث البيانات المطلوب تعديلها، سواء كانت بيانات عامة، عنوانًا، تابعين، إفصاح عن الدخل، عقارات، حسابًا بنكيًا، أو إدارة المرفقات.
تأكد من دقة وصحة جميع المعلومات التي قمت بتحديثها.
انقر على حفظ.


تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

يتيح حساب المواطن، تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيس أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 

اقرأ أيضا

شروط منح الضمان الاجتماعي للمطلقة التي ليس لديها أولاد

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في الرياض

عاجل.. قبل يوم التأسيس أم بعده؟.. موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير

بداية من غد.. فتح باب التقديم على وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين

الموعد والشروط.. طريقة التقديم في برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024م

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب-المواطن-1 2:07 م الخميس، 25 يناير 2024

كيفية تحميل تطبيق برنامج حساب المواطن

حساب المواطن 5:05 م الخميس، 25 يناير 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص حصول المولود الجديد على الدعم

حساب المواطن 1:23 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن: التحقق من بيانات المتقدمين في هذا التاريخ

حساب المواطن - التسجيل 1:17 م الأربعاء، 24 يناير 2024

تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي