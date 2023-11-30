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عاجل.. تحذير من حساب المواطن لرب الأسرة حول حذف التابع

حساب المواطن
حساب المواطن
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حذر حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن من  مدى تأثير حذف التابع، حيث يؤثر ذلك على استحقاق الدعم كلية لرب الأسرة.

حذف التابع في حساب المواطن:

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وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه :" هل حذف تابع يؤثر على أهلية حساب المواطن للعائل .. أم لا؟".

وجاء الرد : " في حال تم قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابع " غير مؤهل "يلزم رب الأسرة إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه".

إضافة الأبناء مع الأم في حساب المواطن:



كما تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن كيفية إضافة الأبناء مع الأم واعتمادهم في حسابها لأجل استحقاق الدعم. 

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا تقول فيه :" الله يسعدكم.. أنا حطيت وثيقة الحضانة ونزل اسم ولدي من أبوه في حساب المواطن.. بس الحين  يقول بنزله من عندك يقصد بيسوي اعتراض.. هل يلغي من عندي".

وجاء الرد :" في حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم (صك ولاية أو إثبات احتضان) وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها ".

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