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عاجل.. تحذير من الصندوق العقاري: 5 أسباب تؤدي لوقف الدعم السكني

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
صندوق التنمية العقارية
أ أ
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حذر حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية من عدة أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني. 

أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا مستفيد من الدعم السكني ومستأجر شقة في مدينة ثانية بغرض العمل هل توثيق عقد الإيجار من عدمه يؤثر على الدعم السكني؟".

وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : " عزيزي المستفيد الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني:

1-إلغاء العقد.
 2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.
3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي لمن تجاوز بناؤه 3 سنوات.
4- التعثر بسداد القسط الشهري.
 5- السداد المبكر للتمويل

صرف قروض أصحاب الأحكام النهائية:


وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية عن استفسار من قبل أحد الأشخاص يتساءل فيه عن موعد صرف قروض أصحاب الأحكام النهائية.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول : " متى سيتم قروض أصحاب الأحكام النهائية".

وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد..  سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية تقديمك في صندوق التنمية العقارية".

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