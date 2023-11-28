عاجل.. تجميد الحسابات البنكية لرب الأسرة.. هل تكون الزوجة بديلاً له في حساب المواطن؟

كشف حساب المواطن عن آلية التسجيل في برنامج الدعم في حال كان رب الأسرة عليه إيقاف خدمات وحساباته البنكية مجمدة.
وأجاب في رده على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس" حول ما إذا كان يمكن تقديم طلب في تلك الحالة عن طريق الزوجة؟ بأنه "سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له".
وأضاف: "وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص به لدينا "نشط" وكان مستحقًا للدعم، يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم، وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".
أهلاً بك ، سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والابناء كتابعين له ، وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص به لدينا "نشط" وكان مستحق للدعم يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 27, 2023
4 حالات تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسوأتاح حساب المواطن في أربع حالات تسجيل الزوجة كمستفيد رئيس في برنامج الدعم.
وأفاد البرنامج بأنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية:
- متزوجة من غير سعودي.
- عائلة سجين.
- عائلة فاقد الأهلية.
- زوجها غائب.
واشترط البرنامج إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
حساب المواطن
حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.