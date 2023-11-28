عاجل.. تجميد الحسابات البنكية لرب الأسرة.. هل تكون الزوجة بديلاً له في حساب المواطن؟

أ أ

كشف حساب المواطن عن آلية التسجيل في برنامج الدعم في حال كان رب الأسرة عليه إيقاف خدمات وحساباته البنكية مجمدة.

وأجاب في رده على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس" حول ما إذا كان يمكن تقديم طلب في تلك الحالة عن طريق الزوجة؟ بأنه "سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له". اضافة اعلان

وأضاف: "وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص به لدينا "نشط" وكان مستحقًا للدعم، يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم، وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".



أهلاً بك ، سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والابناء كتابعين له ، وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص به لدينا "نشط" وكان مستحق للدعم يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 27, 2023

4 حالات تسجيل الزوجة كمستفيد رئيس



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



حساب المواطن

