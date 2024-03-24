الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تجاوزت الـ90 عاما وليس لديها صكوك.. هل يمكنها التسجيل في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال مواطنة تستفسر عن إمكانية تسجيل عمتها في حساب المواطن بعد تجاوزها تسعين عاما وليس لديها صكوك.

تسجيل المسنة بدون صكوك في حساب المواطن:اضافة اعلان

وكانت إحدى المواطنات قد راسلت الحساب عبر منصة "إكس" بسؤال تقول فيه :"عمتي أرملة تسكن في هجرة لا يوجد لديهم صكوك ولديها عداد كهربا باسمها وعمرها تجاوز خمسة وتسعين عام ومستفيدة من الضمان الاجتماعي وبرفقة حفيدتها.. كيف تستطيع الاستفادة من حساب المواطن". 
وجاء الرد :" بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)".
وأوضح البرنامج أنه  في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانها معرفة المستندات المطلوبة منها من خلال الدخول إلى حسابها المرفقات". 

التسجيل في التأمينات مع حساب المواطن:

وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار من مواطنة، بشأن توقيعها تسجيلا في التأمينات بالرغم من وجودها مع والدها في حساب المواطن.
وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة : " السلام عليكم أنا أحد التابعين بحساب أبوي في حساب المواطن..  واليوم وقعت العقد تسجلت بالتأمينات بأجر 3000 كم لازم أكتب عند خانة الراتب عندي 3000 أو 2500 ؟".
 وجاء الرد :" يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".
كما أوضح أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب تعديل الحالة الوظيفية للتابع من أيقونة (تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين) إلى"موظف قطاع خاص" وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل (مسجل لدى التأمينات الاجتماعية )والضغط على "حفظ".

اقرأ أيضا

عاجل.. مع صدور نتائج الأهلية للدفعة 77.. توجيه من حساب المواطن بشأن نقص الدعم والمبلغ المستحق للأسرة

عاجل.. يوافق يوم العيد.. هل يتم تقديم موعد صرف حساب المواطن لشهر إبريل؟

باقي 5 أيام على انتهاء عقد الإيجار هل ينزل حساب المواطن الشهر القادم؟.. البرنامج يجيب

توضيح مهم من سكني بخصوص إتاحة تسهيلات إضافية

ينتهي غدًا.. رابط وطريقة التقديم في برامج أرامكو لتدريب الخريجين

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - الدعم الشهري 11:14 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

أرملة ومقيمة مع أحد أبنائها.. كيف تستفيد من حساب المواطن؟

حساب مواطن 12:00 ص الأربعاء، 28 فبراير 2024

عاجل.. لمن أضاف تابعًا بعد 10 يناير.. تنبيه مهم من حساب المواطن

حساب المواطن 2:49 ص الثلاثاء، 27 فبراير 2024

هذا الشخص لا يمكن إضافته كمستفيد ولا تابع في حساب المواطن.. تعرف على السبب

حساب مواطن 1:02 ص الإثنين، 26 فبراير 2024

عاجل.. يمتلك منزلين بعقدي إيجار.. هل يستحق نزول دعم المواطن مرتين؟