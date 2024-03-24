عاجل.. تجاوزت الـ90 عاما وليس لديها صكوك.. هل يمكنها التسجيل في حساب المواطن؟

أ أ

أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال مواطنة تستفسر عن إمكانية تسجيل عمتها في حساب المواطن بعد تجاوزها تسعين عاما وليس لديها صكوك.



تسجيل المسنة بدون صكوك في حساب المواطن:



التسجيل في التأمينات مع حساب المواطن:



وكانت إحدى المواطنات قد راسلت الحساب عبر منصة "إكس" بسؤال تقول فيه :"عمتي أرملة تسكن في هجرة لا يوجد لديهم صكوك ولديها عداد كهربا باسمها وعمرها تجاوز خمسة وتسعين عام ومستفيدة من الضمان الاجتماعي وبرفقة حفيدتها.. كيف تستطيع الاستفادة من حساب المواطن".وجاء الرد :" بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)".وأوضح البرنامج أنه في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانها معرفة المستندات المطلوبة منها من خلال الدخول إلى حسابها المرفقات".وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار من مواطنة، بشأن توقيعها تسجيلا في التأمينات بالرغم من وجودها مع والدها في حساب المواطن.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة : " السلام عليكم أنا أحد التابعين بحساب أبوي في حساب المواطن.. واليوم وقعت العقد تسجلت بالتأمينات بأجر 3000 كم لازم أكتب عند خانة الراتب عندي 3000 أو 2500 ؟".وجاء الرد :" يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".كما أوضح أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب تعديل الحالة الوظيفية للتابع من أيقونة (تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين) إلى"موظف قطاع خاص" وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل (مسجل لدى التأمينات الاجتماعية )والضغط على "حفظ".