عاجل.. تابع مع زوجته في الضمان الاجتماعي ومستفيد رئيسي بحساب المواطن.. هل يستحق الدعم؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار وجه له من قبل مواطن يجمع بين استفادته من الضمان الاجتماعي كتابع ومستفيد رئيسي في حساب المواطن، ومدى تأثير ذلك على استحقاقه للدعم. اضافة اعلان





تابع في الضمان ومستفيد رئيسي في حساب المواطن:



إضافة الزوجة لزوجها غير السعودي:



وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسار يقول : "أرجو الرد على استفساري أنا مسجل بحساب المواطن مستفيد ريئسي (رب أسرة) والضمان الاجتماعي مسجل( تابع مع زوجتي وأبنائي).. هل فيه إشكالية في هذا التسجيل؟" .وجاء الرد : "سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكان مستحق للدعم سيشملك الدعم".فيما أجاب حساب خدمة المستفيدين أيضا على استفسار بشأن كيفية إمكانية المتزوجة من أجنبي إضافته في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه :" إذا كانت متزوجة من غير سعودي ولدى الزوجة كرت عائله كيف تكون طلبات التقديم ".وجاء الرد : "بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولابد من:1-إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية.2- إرفاق عقد النكاح.3- في حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.