عاجل.. تؤثر على استحقاقك الشهري.. احذر ارتكاب هذا الخطأ أثناء التسجيل في حساب المواطن

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد الأشخاص، بشأن خطأ في التسجيل قد يؤثر على الاستحقاق الشهري





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تحذير من خطأ أثناء التسجيل في حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه استفسار ا يقول فيه:" هل يجب تطابق معلومات الضمان مع معلومات حساب المواطن؟".

وأضاف الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يجب الإفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالمتقدم الرئيسي والتابعين لديه بشكل صحيح في حسابك ولابد أن تكون البيانات المفصح عنها متطابقة مع الجهات ذات العلاقة حتى لا يؤثر على اهليتك واستحقاقك".





خطوات التسجيل في حساب المواطن



فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:



يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:



المستهدفون من حساب المواطن



تعديلات حساب المواطن



تقديم اعتراض في حساب المواطن



اهلا بك، يجب الإفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالمتقدم الرئيسي والتابعين لديه بشكل صحيح في حسابك ولابد أن تكون البيانات المفصح عنها متطابقة مع الجهات ذات العلاقة حتى لا يؤثر على اهليتك واستحقاقك، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 25, 2024

في وقت سابق، حدد حساب المواطن، أقصى موعد للتحقق من بيانات المتقدمين بطلبات للحصول على الدعم.وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي، وبناءً على البيانات يتم تحديد أهليتك واستحقاقك لدفعة الشهر الذي يليه".الدخول على موقع حساب المواطن.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتبيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.وفي أكتوبر الماضي، أعلن البرنامج عن تعديلات تضمنت تعديل الحد الأعلى للدعم، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي:الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن.النقر على دراسة الأهلية.النقر على أسباب عدم أهلية العائل.النقر على تقديم اعتراض.النقر على رفع المستندات إن وجدت.