عاجل.. بهذه الطريقة يمكن للمرأة الأجنبية الاستفادة من حساب المواطن

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل زوجة أجنبية متزوجة من مواطن، والتي تستوضح عن كيفية تسجيلها في حساب المواطن والاستفادة من الدخل الشهري.

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تسجيل الزوجة الأجنبية في حساب المواطن:



تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي في حساب المواطن:



وكانت المرأة قد أرسلت تستفسر قائلة : "السلام عليكم.. هل يحق لزوجة مواطن تسجل في حساب المواطن؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفسارها بالقول : " وعليكم السلام.. بإمكان الزوجة الأجنبية الاستفادة من البرنامج عن طريق إضافتها كتابع مع رب الأسرة "الزوج" .أيضا وجه حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، تنبيها بشأن المرأة المتزوجة وطبيعة استفادتها من دخل المواطن، ومتى تكون مستفيدا رئيسيا وتابعا.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا لحساب خدمة المستفيدين تقول فيه "هل يمكن لحساب المواطن أن يقبل متزوجة وهي ما عندها تابع".وجاء الرد : " بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة".وأوضح حساب خدمة المستفيدين أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.