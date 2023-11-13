عاجل.. بهذه الطريقة يتم تغيير رقم الجوال في حساب المواطن عند إيقافه

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من مواطن، حول كيفية إدخال رقم الجوال عند تغييره في حساب المواطن.





تغيير رقم الجوال في حساب المواطن: اضافة اعلان



الرقم 100 في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا غيرت رقم جوالي إلي بحساب المواطن وأحاول ادخل برقمي الجديد ما ضبط كيف أعبر رقم جوالي القديم بالضمان ورقمي القديم مقفل".وجاء الرد : " بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ومن ثم تغيير رقم الجوال عن طريق ( بيانات المستفيد ، تغيير رقم الجوال ) من خلال الرابط http://eservices.ca.gov.sa/#/login، وفيما يخص استفسارك عن برنامج الضمان الاجتماعي بإمكانك توجيه استفسارك الى الجهة المختصة،" .كما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل عن كيفية تسجيل عقار تمليك في حساب المواطن، لأجل استيفاء بيانات استحقاق الدعم.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى رسالة من مواطن يستفسر فيها عن طريقة التسجيل في حساب المواطن، حيث يجد صعوبة في تسجيل عقاره التمليك.وجاء الرد على الاستفسار بالقول : "يتم الإفصاح عن العقار في حال وجود صك ملكية مسجل في وزارة العدل باسم المستفيد الرئيسي ، وإجمالي نسبة التملك تعني إدخال الرقم 100 إذا كان العقار مملوك بالكامل للمواطن، وإجمالي المساحة المملوكة هي المساحة بالمتر المربع حيث يجب إدخال الأرقام باللغة الإنجليزية".