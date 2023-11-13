الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بهذه الطريقة يتم تغيير رقم الجوال في حساب المواطن عند إيقافه

حساب مواطن
حساب المواطن
أ أ
تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من مواطن، حول كيفية إدخال رقم الجوال عند تغييره في حساب المواطن.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا غيرت رقم جوالي إلي بحساب المواطن وأحاول ادخل برقمي الجديد ما ضبط كيف أعبر رقم جوالي القديم بالضمان ورقمي القديم مقفل".

وجاء الرد : " بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ومن ثم تغيير رقم الجوال عن طريق ( بيانات المستفيد ، تغيير رقم الجوال ) من خلال الرابط http://eservices.ca.gov.sa/#/login، وفيما يخص استفسارك عن برنامج الضمان الاجتماعي بإمكانك توجيه استفسارك الى الجهة المختصة،" .

 الرقم 100 في حساب المواطن:


كما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل عن كيفية تسجيل عقار تمليك في حساب المواطن، لأجل استيفاء بيانات استحقاق الدعم.

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى رسالة من مواطن يستفسر فيها عن طريقة التسجيل في حساب المواطن، حيث يجد صعوبة في تسجيل عقاره التمليك.

وجاء الرد على الاستفسار بالقول : "يتم الإفصاح عن العقار في حال وجود صك ملكية مسجل في وزارة العدل باسم المستفيد الرئيسي ، وإجمالي نسبة التملك تعني إدخال الرقم 100 إذا كان العقار مملوك بالكامل للمواطن، وإجمالي المساحة المملوكة هي المساحة بالمتر المربع حيث يجب إدخال الأرقام باللغة الإنجليزية".

اقرأ أيضا

سالك
8:09 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي "سالك" في عدة تخصصات

التأمينات
7:51 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

هل يمكن توثيق العقود من خلال حساب المستفيد في التأمينات؟

شركة التصنيع الوطنية
6:08 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 6 مدن

ابشر
5:38 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

4 خطوات لإصدار بطاقة هوية وطنية بدل فاقد عبر "أبشر"

اقرأ أيضا

"المالية" تعلن فرص تدريب وتوظيف للخريجين في مختلف التخصصات

توضيح عاجل بخصوص منح الدعم السكني للأرامل

سارع بالتقديم.. استمرر القبول بعشرات الوظائف في القوات المسلحة

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي

توضيح عاجل من "الموارد" بشأن منح دراسية مُقدَّمة من الضمان الاجتماعي

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 6:14 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

كيف يمكنك الدخول مجددا لحساب المواطن بعد حذفه؟

حساب-المواطن-1 10:34 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

يتيمة وتسكن مع شقيقها.. هل تستحق دعم المواطن؟

حساب المواطن 6:29 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يؤثر تعديل الراتب في حساب المواطن على استحقاق الدفعة الشهرية؟

حساب المواطن 11:25 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إخراج الابن من ضمن التابعين

اقرأ أيضا

الجوازات
10:37 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

الجوازات تنفي وجود حساب رسمي لها على تطبيق "واتساب"

الراتب -- ريال - الموارد
10:03 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 5 آلاف ريال.. "STC" تطرح وظائف وتأمينات لكافة المؤهلات

حساب المواطن (11)
8:02 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل.. لهذه الأسباب وقف دعم حساب المواطن عن هؤلاء

حساب المواطن - الدعم الشهري
3:00 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد طلاقها لا يوجد لديها تابعين.. كيف تحصل على دعم المواطن؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب مواطن
8:08 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. بهذه الطريقة يتم تغيير رقم الجوال في حساب المواطن عند إيقافه

التأمينات
7:51 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

هل يمكن توثيق العقود من خلال حساب المستفيد في التأمينات؟

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. في الرياض والباحة .. 3 عمليات أمنية على أوكار لمخالفين ومروجي السموم

الشرطة المغربية
6:48 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

صفائح ممتلئة بالكوكايين.. تفكيك شبكة دولية لتجار السموم بدولة عربية

h
6:21 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

نصب خيمة في رحلة برية بالجوف.. وذئب كان في انتطاره (فيديو)

معيض اليامي
6:05 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. "معيض اليامي" يروي تفاصيل عمله البطولي لإنقاذ عائلة من حريق شب بمنزلهم في الدمام