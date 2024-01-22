عاجل.. بهذه الخطوات.. يمكن للمستفيد معرفة "حالة الاعتراض" في حساب المواطن

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تفاعل برنامج "حساب المواطن" مع سؤال أحد المستفيدين بشأن خطوات معرفة "حالة الاعتراض" والتي تبدأ بالدخول على الموقع ثم اتباع الخطوات.





خطوات معرفة حالة الاعتراض: اضافة اعلان





خصم مفاجيء من حساب المواطن:





التسجيل في التأمينات مع حساب المواطن:





أهلاً بك، الرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الإعتراض عن طريق حسابك (دراسة الاهلية، اعتراضاتي، الإعتراضات الحالية)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 21, 2024

وتساءل المستفيد قائلا: "أنا سجلت في حساب المواطن من ديسمبر وجاني غير مؤهل واعترضت وإلى الآن لم يتم الرد على الاعتراض وش السبب؟".وجاء الرد :" الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضاتي، الإعتراضات الحالية".وفي وقت سابق، كان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" راتب نقص ١٠٠٠ ريال بسبب قرض من بنك التنمية هل أعدل الدخل في البيانات بحسابي؟".وجاء الرد :" لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.. نسعد بخدمتك".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار من مواطنة، بشأن توقيعها تسجيلا في التأمينات بالرغم من وجودها مع والدها في حساب المواطن.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة : " السلام عليكم أنا أحد التابعين بحساب أبوي في حساب المواطن.. واليوم وقعت العقد تسجلت بالتأمينات بأجر 3000 كم لازم أكتب عند خانة الراتب عندي 3000 أو 2500 ؟".وجاء الرد :" يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".كما أوضح أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب تعديل الحالة الوظيفية للتابع من أيقونة (تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين) إلى"موظف قطاع خاص" وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل (مسجل لدى التأمينات الاجتماعية )والضغط على "حفظ".