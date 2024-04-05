عاجل.. بمكافأة 3 آلاف ريال.. معهد الطاقة يُعلن التسجيل ببرنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف

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أعلن معهد الطاقة "المعهد التقني لخدمات البترول, سابقًا، عن بدء التسجيل لبرنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف، وسيكون التدريب في أحد فروعه في "الدمام، الخفجي" والعمل بإحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز وهو برنامج دبلوم لمدة "سنتين" على النحو التالي:





مجالات التدريب في برامج الدبلوم المنتهية بالتوظيف



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