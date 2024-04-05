عاجل.. بمكافأة 3 آلاف ريال.. معهد الطاقة يُعلن التسجيل ببرنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف

أ أ
أعلن
معهد الطاقة "المعهد التقني لخدمات البترول, سابقًا، عن بدء التسجيل لبرنامج
الدبلوم المنتهي بالتوظيف، وسيكون التدريب في أحد فروعه في "الدمام، الخفجي"
والعمل بإحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز وهو برنامج
دبلوم لمدة "سنتين" على النحو التالي:
مجالات
التدريب في برامج الدبلوم المنتهية بالتوظيف-
الحفر
- اللحام
- التشغيل
- السقالات
- الكهرباء
- الميكانيكا
- الألات الدقيقة
- أعمال الأنابيب
- الأمن الصناعي
- الرفع والتحميل
- التبريد والتكييف
- تشغيل الرافعات
- الصحة والسلامة
شروط
التسجيل1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 28 سنة.
3 - يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا بالإضافة إلى كتلة الجسم "BMI".
4 - أن لايكون مضى على اخر اختبار في القدرات العامة أكثر من 5 سنوات.
5 - يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة لا تقل عن "60" في اختبار القدرات العامة.
6 - يجب أن لا يكون المتقدم قد حصل على دعم سابق من صندوق تنمية الموارد البشرية.
7 - يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة لا تقل عن "31" في كفايات اللغة الانجليزي "STEP".
8 - يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة في المسار العلمي بنسبة لا تقل عن %70.
المميزات-
تأمين طبي.
- التسجيل في التأمينات الإجتماعية.
- مكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال شهريًا.
- تدريب منتهي بالتوظيف بإحدى شركات قطاع الغاز والنفط والطاقة.
- دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.