عاجل.. بـ6 آلاف ريال.. الخطوط الجوية تُعلن عن برنامج توظيف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت شركة الخطوط الجوية، عن فتح باب التقديم في برنامج "فني صيانة الطائرات" المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي: اضافة اعلان





الخطوط الجوية تُعلن عن برنامج توظيف لحملة الثانوية فأعلى



الشروط



المميزات



طريقة التقديم



نبذة عن البرنامج



1 - لا يشترط الخبرة.2 - اجتياز اختبارات القبول.3 - الاستعداد للسفر عند الحاجة.4 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة5 - ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.6 - حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%).7 - أو شهادة دبلوم فني بمعدل (3 من 5) أو (2 من 4) أو ما يعادلهم.8 - مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS 5 - STEP 72% - TOEFL 450) فأعلى.- تأمين طبي للمتدرب.- مكافأة شهرية (6,000).- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.- تذاكر مخفضة للمتدرب حسب سياسة الشركة.- تدريب منتهي بالتوظيف في الخطوط الجوية برواتب تنافسية.التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ) ويستمر حتى الثلاثاء 1445/7/19هـ (الموافق 2024/1/31م).وبرنامج فني صيانة الطائرات مدته 24 شهرًا (سنتين)، بعدد ساعات تدريبية (2010) ساعة.

وهو برنامج تدريب منتهي بالتوظيف معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات.