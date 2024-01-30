عاجل.. بـ6 آلاف ريال.. الخطوط الجوية تُعلن عن برنامج توظيف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت
شركة الخطوط الجوية، عن فتح باب التقديم في برنامج "فني صيانة الطائرات"
المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي:
الخطوط الجوية تُعلن عن برنامج توظيف لحملة الثانوية فأعلى1 -
لا يشترط الخبرة.
الشروط
2 - اجتياز اختبارات القبول.
3 - الاستعداد للسفر عند الحاجة.
4 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
5 - ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.
6 - حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%).
7 - أو شهادة دبلوم فني بمعدل (3 من 5) أو (2 من 4) أو ما يعادلهم.
8 - مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS 5 - STEP 72% - TOEFL 450) فأعلى.
المميزات-
تأمين طبي للمتدرب.
- مكافأة شهرية (6,000).
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- تذاكر مخفضة للمتدرب حسب سياسة الشركة.
- تدريب منتهي بالتوظيف في الخطوط الجوية برواتب تنافسية.
طريقة
التقديمالتقديم
متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الثلاثاء 1445/7/19هـ
(الموافق 2024/1/31م).
نبذة
عن البرنامجوبرنامج
فني صيانة الطائرات مدته 24 شهرًا (سنتين)، بعدد ساعات تدريبية (2010) ساعة.
وهو برنامج تدريب منتهي بالتوظيف معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات.