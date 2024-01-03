عاجل.. بعضها لا يتطلب الخبرة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (25) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى (تشمل 17 وظائف لا تتطلب خبرة) في كل من (جدة، القصيم، الخرج، خميس مشيط) على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة



المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف:



مناطق مباشرة العمل والتوظيف:



الشروط العامة:



التقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

