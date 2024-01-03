عاجل.. بعضها لا يتطلب الخبرة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

أ أ
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (25) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى (تشمل 17 وظائف لا تتطلب خبرة) في كل من (جدة، القصيم، الخرج، خميس مشيط) على النحو التالي:
وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة
- حارس أمن
- رسام معماري
- اخصائي علاج طبيعي
- ممرض قانوني
- طبيب أخصائي تخدير
- فني أشعة
- استشاري طب نفسي عام
- استشاري أشعة عامة
- استشاري أمراض قلب ورنين مغناطيسي
- فني أجهزة طبية
- فني تعقيم
- فني مصاعد
المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
مناطق مباشرة العمل والتوظيف:
- جدة
- القصيم
- الخرج
- خميس مشيط
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
التقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا