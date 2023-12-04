عاجل.. بعضها بدون خبرة.. المياه الوطنية تعلن عن 450 وظيفة بمختلف المناطق

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن فتح التقديم لشغل (450 وظيفة) لكافة المؤهلات والتخصصات، بفروع الشركة في مختلف مناطق المملكة – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه: اضافة اعلان



المؤهلات المطلوبة:



– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فما فوق.



* تشمل أكثر من 70 وظيفة لا تشترط الخبرة.



مجالات العمل:

– وظائف إدارية.

– وظائف قانونية.

– وظائف مالية.

– وظائف تقنية.

– وظائف مساندة.

– وظائف هندسية.

– وظائف فنية.

– وظائف حراسات أمنية.

– وظائف أخرى متعددة.

أماكن العمل:

– المنطقة الشرقية.

– المنطقة الغربية.

– المنطقة الوسطى.

– المنطقة الشمالية.

– المنطقة الجنوبية.



عن شركة المياه الوطنية:



شركة المياه الوطنية (شركة حكومية) تأسست في عام 2008، بناء على المرسوم الملكي رقم (م / 1) وتعمل في مجال خدمات المياه والصرف الصحي، وانطلاقا من رؤية السعودية 2030 سعت الشركة إلى تحقيق الاستدامة المائية في المملكة العربية السعودية، من خلال محو كافة التحديات بما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الحياة.



طريقة التقديم:



– للتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية، عبر موقع الشركة الرسمي ثم الضغط على (التوظيف) في أسفل الصفحة، ثم (موقع التوظيف):

الموقع الرسمي للشركة: ( اضغط هنا )