الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بعضها بدون خبرة.. المياه الوطنية تعلن عن 450 وظيفة بمختلف المناطق

المياه الوطنية
المياه الوطنية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن فتح التقديم لشغل (450 وظيفة) لكافة المؤهلات والتخصصات، بفروع الشركة في مختلف مناطق المملكة – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:اضافة اعلان

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فما فوق.

* تشمل أكثر من 70 وظيفة لا تشترط الخبرة.

مجالات العمل:
– وظائف إدارية.
– وظائف قانونية.
– وظائف مالية.
– وظائف تقنية.
– وظائف مساندة.
– وظائف هندسية.
– وظائف فنية.
– وظائف حراسات أمنية.
– وظائف أخرى متعددة.
أماكن العمل:
– المنطقة الشرقية.
– المنطقة الغربية.
– المنطقة الوسطى.
– المنطقة الشمالية.
– المنطقة الجنوبية.

عن شركة المياه الوطنية:

شركة المياه الوطنية (شركة حكومية) تأسست في عام 2008، بناء على المرسوم الملكي رقم (م / 1) وتعمل في مجال خدمات المياه والصرف الصحي، وانطلاقا من رؤية السعودية 2030 سعت الشركة إلى تحقيق الاستدامة المائية في المملكة العربية السعودية، من خلال محو كافة التحديات بما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الحياة.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية، عبر موقع الشركة الرسمي ثم الضغط على (التوظيف) في أسفل الصفحة، ثم (موقع التوظيف):
الموقع الرسمي للشركة: ( اضغط هنا )

اقرأ أيضا

جامعة-الباحة
8:52 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

جامعة الباحة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

هيئة رعاية ذوي الإعاقة
7:07 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

هيئة رعاية ذوي الإعاقة تعلن عن وظائف إدارية وتقنية

مصرف الانماء
5:29 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

مصرف الإنماء يعلن فتح باب التوظيف بمختلف المجالات للعمل في القطاع المصرفي

مسار التميز4
5:05 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط وشروط التقديم في مسار التميز للابتعاث 1445

اقرأ أيضا

الزكاة والضربة والجمارك: «الإكرامية» خارج نطاق «القيمة المضافة»

عاجل.. هل السجل الزراعي يؤثر على الضمان الاجتماعي؟

للطلاب وأولياء الأمور.. كيف تستخدم منصة مدرستي وتتعرف على أبرز مزاياها؟

كيفية تحديث بيانات العمر في حساب المواطن

راتب 5700 ريال .. غرفة حفر الباطن تعلن عن 280 وظيفة بالرياض وجدة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المياه الوطنية 2:02 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

عاجل.. المياه الوطنية: توفر 275 وظيفة شاغرة بجميع المناطق

هيئة المحتوى 7:03 م السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. بدون خبرة للخريجين الجدد.. وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات في عدة تخصصات

شركة روشن 6:43 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

شركة روشن العقارية تعلن عن 35 وظيفة شاغرة

هيئة الزكاة 1:37 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

اقرأ أيضا

ابشر
2:26 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"أبشر" تحذر من الاستغلال والاحتيال.. ومشاركة هذه المعلومات كلمة السر

تجديد الاستمارة
1:24 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

تعرف على كيفية تجديد استمارة السيارة 1445

هيئة-السوق-المالية
1:24 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

مزايا تنافسية.. "السوق المالية" تُعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

هيئة الزكاة
12:21 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة تقديم طلب إعفاء غرامة هيئة الزكاة والضريبة 1445

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المياه الوطنية
9:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. بعضها بدون خبرة.. المياه الوطنية تعلن عن 450 وظيفة بمختلف المناطق

ا
8:08 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. حرق سيارة مسؤول وإطلاق نار أمام مدرسة ثانوية .. ماذا يحدث في الكويت؟

الجوازات
7:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل... الإطاحة بمسافر في مطار الملك عبد العزيز الدولي.. ارتكب هذه المخالفة

دوريات امنية - عسير - البيئة
6:53 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

جدارات
10:06 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط التسجيل في منصة جدارات للحصول على وظيفة 1445

الداخلية
6:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في هدى المطيري وتكشف جريمتها البشعة