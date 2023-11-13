عاجل.. بعد طلاقها لا يوجد لديها تابعين.. كيف تحصل على دعم المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية استفادة المطلقة من دعم المواطن بعد طلاقها.



حصول المطلقة على دعم المواطن: اضافة اعلان



وكان الحساب قد تلقى استفسار يقول فيه :" مطلقه في بيت مستقل لا يوجد لديها تابعين كيف تستطيع التسجيل في حساب المواطن؟ ".



وجاء الرد : " في حال عدم وجود تابعين لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها زيارة حسابها (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات ".



حذف الزوجة في حساب المواطن:



وفي وقت سابق حذّر حساب خدمة المستفيدين من حذف الزوجة من حساب رب الأسرة، لتأثير ذلك على استحقاق الدعم.



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" هل يمكني حذف التابعين والزوجة من حساب رب الأسرة؟".



وجاء الرد :" بإمكان رب الأسرة حذف التابعين باستثناء الزوجة حتى لا يؤثر على أهليته و استحقاقه، من خلال حسابه (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) وحذف التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ ، نسعد بخدمتك".