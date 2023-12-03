عاجل.. بعد صدور نتائج الأهلية.. تعرف على قيمة استحقاقك في حساب المواطن لشهر ديسمبر

أ أ

تتيح الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من الدعم.

يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن نتائج أهلية الدفعة 73 من حساب المواطن – لشهر ديسمبر. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "ديسمبر" حتى الآن، وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "10 ديسمبر"".

وأتاح معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦(من هنا).

أهلاً بك ، لم تصدر مبالغ دفعة شهر "ديسمبر" حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "10 ديسمبر " ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك December 2, 2023

وكشف حساب المواطن في إفادة سابقة عن إجراء تحديث على الحاسبة التقديرية.

وقال البرنامج: "تم تحديث الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج.





خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



التعديلات الجديدة

