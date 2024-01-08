عاجل.. بعد سداد كامل القرض .. بهذه الخطوت يمكنك فك الرهن بدون الرجوع للمحكمة

تفاعل صندوق التنمية العقارية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن تسديد كامل المبلغ للصندوق وخطوات فك الرهن.





مستفيدي الدعم السكني:





تمديد الدفعات في الصندوق العقاري:



تحسين قدرة المستفيدين



تغطية تكاليف المراحل الأولية





عزيزي المستفيد



يمكنكم التقدم بطلب فك الرهن بعد سداد كامل القرض عبر الدخول على ( خدمات إلكترونية - خدمات المواطنين - خدمة فك الرهن ) , وذلك عبر الرابط التالي :



سعدنا بتواصلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهعزيزي المستفيديمكنكم التقدم بطلب فك الرهن بعد سداد كامل القرض عبر الدخول على ( خدمات إلكترونية - خدمات المواطنين - خدمة فك الرهن ) , وذلك عبر الرابط التالي : https://t.co/iLHSuzvoCS سعدنا بتواصلك January 7, 2024

وأضاف الصندوق : يمكنكم التقدم بطلب فك الرهن بعد سداد كامل القرض عبر الدخول على ( خدمات إلكترونية - خدمات المواطنين - خدمة فك الرهن).في وقت سابق، أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية عن مدى أحقية أصحاب العقود القديمة للاستفادة من الحل التمويلي لفترة محدودة حتى 31 ديسمبر 2023 لمستفيدي الدعم السكني.وكان حساب العناية بالمستفيدين قد أعلن عن حل تمويلي لفترة محدودة حتى 31 ديسمبر 2023 لمستفيدي الدعم السكني والراغبين بمنتج البناء الذاتي مع ( بنك البلاد – البنك السعودي الأول – مصرف الراجحي - البنك الاهلي ) بهامش ربح 2.59%.وتساءل أحد المواطنين حول اشتمال ذلك لأصحاب العقود القديمة، ليرد عليه عليه بالقول : " عزيزي المستفيد.. في حال تمت الاستفادة من قبل صندوق التنمية العقارية لا يمكنك الاستفادة مرة أخرى".كما تفاعل أيضا حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري مع استفسار من قبل أحد الأشخاص بشأن ضرورة تمديد الدفاعات المالية للمواطنين.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" أتمنى من الصندوق العقاري أن يعيد النظر في التمديد للمواطنين الذين تم إلغاء الدفعات عليهم بسبب انتهاء مهلة البناء الذاتي بسببها توقف البناء والمسكن لم يكتمل والأقساط تخصم دون مراعاة إلى متى ونحن نظل على ذالحال؟" .وجاء الرد : " عزيزي المستفيد خيار تمويل البناء الذاتي يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري ، بحد أقصى خمس دفعات أو اكتمال المدة المحددة 36 شهرا، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها ".وفي وقت سابق أعلن صندوق التنمية العقارية عن تفعيل باقة البناء الذاتي لمستفيدي "سكني" الراغبين في بناء منازلهم، وذلك بالشراكة مع البنك السعودي الأول.وبهدف تحسين قدرة المستفيدين على تغطية تكاليف مراحل بناء منازلهم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.وأوضح الصندوق أن باقة البناء الذاتي تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي الراغبين في بناء منازلهم تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى بالشراكة مع الجهات التمويلية.وبين أنه في إطار الجهود المشتركة لتمكين مستفيدي " البناء الذاتي" من تغطية تكاليف المراحل الأولية من بناء منازلهم سيتم إيداع قيمة دعم باقة البناء الذاتي دفعة واحدة للمستفيد عند توقيع العقد التمويلي، إضافة إلى رفع نسبة الدفعة الأولى التي يحصل عليها المستفيد عند توقيع العقد التمويلي مع الجهة التمويلية من 10% إلى 25%.