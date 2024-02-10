عاجل.. بعد ساعات.. موعد إيداع دعم حساب المواطن وطريقة التحقق من نتائج الأهلية

أ أ

ينتظر مستفيدو "حساب المواطن" إيداع الدعم في حساباتهم، والذي من المقرر أنه يتم بعد الساعة 12 ليلًا من صباح يوم الأحد، حيث أوضح الحساب أنه سيتم إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين يوم الأحد القادم.





إيداع دعم حساب المواطن:



نتائج الأهلية للدورة 75 من حساب المواطن



الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



وقال البرنامج في رده على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 75 يوم الأحد بتاريخ "11 فبراير".وأعلن حساب المواطن عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024)، ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية.يتيح استعلام حساب المواطن، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:الدخول إلى منصة حساب المواطن ( من هنا).الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك، بما فيها رقم الهوية وكلمة المرور.انقر على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.حدد خانة "دراسة الأهلية" لاستعراض مدى أهليتك.فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيقالدخول على دراسة الأهليةالضغط على تقديم اعتراضطريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيسي عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيقطريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.